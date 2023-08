Sport Il Cagliari si qualifica grazie a Di Pardo che segna allo scadere

Derby delle isole dal sapore antico. Stavolta non è campionato, ma utile per proseguire la marcia nella seconda competizione nazionale. Passa il turno il Cagliari, grazie ad una provvidenziale inzuccata di Dossena nel pts (su angolo di Viola da destra) ed un gol di Di Pardo proprio nell’ultimo giro di lancette (aveva pareggiato di testa Soleri), dopo un confronto piacevole. La testa rossoblù è altrove, alla ritrovata serie A, che per il Cagliari comincerà lunedì 21 in casa del Torino. Ranieri utilizza le risorse a disposizione, con vista sul mercato, dove sono previsti ulteriori movimenti a completamento dell’attuale rosa. È un Cagliari imballato, propenso più alla ricerca della chimica di squadra che non alle verticalizzazioni. Pavoletti nel primo tempo sbaglia un rigore e non pare al meglio della condizione. Ad offendere il doppio attaccante, con i mediani e Nandez che si alternano a supporto. Dalla parte opposta Palermo sornione, aspetta e riparte con efficacia. Radunovic almeno in tre occasioni salva la sua porta. I rimasugli della preparazione non paiono condizionare la corsa dei rosanero che si distendono soprattutto in fascia sinistra. Corini ha comunque a disposizione un buon gruppo, con alcune icone già certificate. Potrebbe essere l’annata buona per riproporsi ai vertici. Rossoblù di casa che, dopo un pre-campionato imbattuti, cominciano a masticare quelle che sono le direttive del mister, in prospettiva di una stagione che non sarà per nulla facile nella massima serie. Obiettivo dichiarato la salvezza, meglio se dopo un torneo all’insegna della tranquillità. La società presieduta dal patron Giulini ha mostrato di saper coniugare le esigenze di bilancio a quelle tecniche, per cui l’attesa è spasmodica per l’inizio del campionato. Mancano ancora una quindicina di giorni alla chiusura delle trattative e Ranieri sarà accontentato. In definitiva la richiesta è di due difensori ed un attaccante, più un eventuale centrocampista identificato nello spallino Prati. La risposta del pubblico è coinvolgente: “Unipol Domus” al completo per un confronto ferragostano di Coppa. Quasi un record per Cagliari.