Sport Cagliari in bilico: Fra Palermo e mercato si cerca ancora l’equilibrio.

Palermo e mercato. Rigorosamente nell’ordine. Per il Cagliari giorni caldi, la società lavora per soddisfare le esigenze del tecnico. Nel mirino il passaggio del turno nella seconda competizione nazionale, con Ranieri che si ritrova a gestire una situazione se non ancora di emergenza, ma quasi. Tanti infortuni e poche frecce nella faretra. Oltre ai “lungodegenti” Lapadula, Mancosu e Rog, anche Radunovic ed Jankto non stanno benissimo. In avanti l’unica arma è Pavoletti, con Shomurodov che si allena forte per ritrovare un minimo di condizione. Giusto valore alla Coppa Italia: una vittoria consentirebbe ai rossoblù di alzare l’asticella, affrontando l’Udinese nel prosieguo della manifestazione, ma con l’approdo fino ad una sfida dal fascino indiscusso contro il Milan nel caso il Cagliari superasse entrambi gli scogli. Ranieri vuol anche constatare lo stato di forma del gruppo ad una decina di giorni dall’inizio del campionato, lunedì 21, in casa del Torino. Presumibilmente la formazione rossoblù scenderà in campo con un 4-4-2, attualmente più consono alle caratteristiche dei singoli. Da modellare eventualmente in corso d’opera a seconda di come si svilupperà il “match” con i siciliani. Occhio attento alle risorse poiché alcuni hanno la valigia pronta e già ad inizio prossima settimana potrebbero lasciare la Sardegna. Risposta calorosa da parte della tifoseria, ancora inebriata di entusiasmo dopo la promozione. Stadio che si è rifatto il trucco a tempo di record e sarà “sold-out”, al punto che in extremis la società ha aperto anche la curva sud, che inizialmente doveva restare chiusa. Biglietti per quest’ultimo settore solo “on-line”. Resteranno inattivi i botteghini allo stadio.