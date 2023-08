Sport Il vice di Ranieri, Paolo Benetti, fa un esame del momento

Voce autorevole nel contesto di organizzazione societaria. Il vice di Claudio Ranieri, Paolo Benetti, ha fatto capolino dopo aver trascorso in silenzio tutto l’anno, culminato con una promozione quasi insperata. Ed ai microfoni della società rossoblù ha detto: "Per il mister tornare a Cagliari è stata un'emozione unica. Lo sentivo parlare spesso di Cagliari e della Sardegna in modo estasiato, sin dai suoi rapporti con la famiglia Orrù con la quale ebbe a che fare proprio all’inizio della sua carriera. La promozione di quest’anno? A mio avviso è stata più intensa rispetto allo scudetto di Leicester, ho colto maggiore entusiasmo, vedevo la sofferenza dei vari sardi presenti nella squadra e nello staff. In questi momenti ho rivisto il Claudio di Leicester, sempre sul pezzo". Quindi Benetti chiarisce: "Noi siamo di contorno, dobbiamo evitare problemi. Non c'è un segreto per far andar bene le cose. Ogni giorno possono cambiare le situazioni e la sensibilità è importante. Bisogna cercare di essere sul pezzo sempre, stare attenti a qualsiasi dettaglio". Il vice di Ranieri ha anche capacità critiche: "Finchè le cose vanno bene mi piace essere simpatico e guascone. Periodicamente, comunque, è necessario fare un autoesame. Ora ci aspetta una stagione davvero dura, dovremo lavorare di continuo per cercare di raggiungere i nostri obiettivi"