Sport Nell’ultima amichevole in Valle D’Aosta il Cagliari supera 2 a 1 il Como

Sale l’asticella e Cagliari che affronta l’ultima amichevole in quota. L’avversario è il Como, che mette alla frusta i rossoblù. Tra una decina di giorni ci sarà la Coppa Italia e Ranieri vuole avere risposte. Ed anche qualche certezza per poter affrontare il primo impegno ufficiale alla “Unipol Domus” con la consapevolezza che la squadra ha recepito gli insegnamenti. È ancora tutto in divenire, considerato che il mercato potrà variare l’assetto, seppur non in maniera traumatica. Al cospetto del Como si è vista qualche discreta giocata, ma ancora latita la condizione, che arriverà con il trascorrere dei giorni. L’acido lattico la fa ancora da padrone nelle gambe dei giocatori, sollecitati da Ranieri in questo mesetto scarso di lavoro. Alcuni hanno effettivi problemi fisici ed hanno saltato il ritiro (Rog si è infortunato e Mancosu e Lapadula hanno qualche malanno che si portano dietro dalla scorsa annata). Il confronto con i lariani si è concluso con la vittoria del Cagliari per 2 a 1, ma il risultato conta davvero poco se non per un valore puramente statistico. Lella si incarica di sbloccare la gara nel primo tempo al 32', nella ripresa il pareggio di Blanco al 20', poi decide Viola dal dischetto allo scadere dopo un'azione da campione di Luvumbo. Allo stadio “Ernesto Brunod” di Châtillon si è giocato davanti a circa 700 spettatori, per gran parte tifosi rossoblù provenienti da ogni angolo del nord Italia e d'Europa. A bordocampo c’è il presidente Tommaso Giulini. Mister Ranieri schiera Scuffet in porta con Zappa, Goldaniga, Obert e Augello a formare la linea di difesa. Centrocampo a quattro: gli interni sono Makoumbou e Sulemana, a destra spinge Kourfalidis, a sinistra c’è Lella. In avanti la coppia Pavoletti e Oristanio. Una bozza di formazione base in attesa di nuovi sviluppi del mercato.