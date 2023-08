Sport Cagliari in progress: Luvumbo si scatena contro la Juventus

MARCATORE: st 26’, 37’ e 44’ Luvumbo Cagliari (4-3-3): Radunovic ng (26’ st Aresti ng); Zappa 6 (16’ st Di Pardo 6), Dossena 6.5 (16’ st Altare 6.5), Obert 6 (26’ st Capradossi 6), Augello 7 (16’ st Travaglini 6); Sulemana 7, Makoumbou 6 (16’ st Viola 6.5), Deiola 6 (16’ st Lella 6); Oristanio 6.5 (16’ st Nandez 6), Pavoletti 6 (16’ st Luvumbo 8), Azzi 6.5. A disp.: Iliev, Kourfalidis. All. Ranieri 7 Juventus Next Gen (3-5-2): Garofani 6 (1’ st Gori 5); Savona 6.5 (1’ st Leo 5.5), Poli 6.5 (1’ st De Marino 5.5), Muharemovic 6.5 (16’ st Citi 5); Mulazzi 6.5 (1’ st Doratiotto 6), Maressa 6 (16’ st Valdesi 6.5), Sersanti 6.5 (1’ st Lipari 5.5), Turicchia 6 (1’ st Perotti 6), Cudrig 6.5 (1’ st Rouhi 6); Cerri 6 (1’ st Mancini 5.5), Mbangula 6 (1’ st Da Graca 5). A disp. Scaglia, Ntenda. All. Brambilla 6.5 ARBITRO: Gualtieri di Asti 6 NOTE: 1.500 spettatori; Ammoniti: nessuno; Angoli: 6 a 2 per il Cagliari; Recupero tempo: pt 0’, st 0’