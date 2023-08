Sport Ingarao ancora sul podio dei campionati italiani seconda categoria al TC Cagliari

Nella finale dei campionati italiani di seconda categoria sulla terra rossa del Tc Cagliari, il siracusano Alessandro Ingarao ha imposto le sue leggi: forza, regolarità, precisione. E alla fine è esploso in un urlo liberatorio. Ha sconfitto in una gara dominata l’umbro Stefano Baldoni con un perentorio 6-2, 6-1. Per Ingarao è il secondo successo consecutivo. È una sorta di asso pigliatutto: anche quest'anno ha vinto singolare e doppio. Proprio come era successo nell'edizione 2022. È stata una partita senza storia, equilibrata soltanto nei “games” iniziali. Baldoni ha avuto qualche problema con il rovescio. E in campo si è lamentato più volte del suo colpo. Ingarao ha capito che quello oggi era il suo punto debole. E ha cercato di bypassare il pericoloso dritto mancino di Baldoni. È stata la chiave del primo e del secondo set. Il primo parziale si è concluso con il siciliano avanti 6-2. Nel secondo set Baldoni ha staccato la spina: parziale di 5 a 0, poi un sussulto con tre vincenti al sesto game. Infine il crollo: 6-1. Campionati italiani vetrina anche per il tennis sardo. Marco Dessì, cresciuto al Margine Rosso, ma ora a Viterbo, è arrivato per il secondo anno consecutivo in semifinale. Ed è approdato anche alla finale del doppio in tandem con De Filippo, battuto dalla coppia Ingarao Massara.