Salto ad ostacoli: San Leonardo accoglie un weekend di sfide ippiche al Centro Fieristico

Tutto ciò è reso possibile grazie all'organizzazione sapiente del Circolo Ippico Grighine, guidato da Enrico Carcangiu, con il supporto del Circolo Ippico Usignolo di Roberto Pau e del Comune di Santu Lussurgiu. Gli spettatori possono aspettarsi una varietà di competizioni che spazieranno da quelle più tradizionali a quelle un po' più insolite e divertenti. Tra queste, la C130 e C120 speciale con percorso inverso, la C115 jump and run, che combina il salto ostacoli con una corsa a piedi del cavaliere accanto al cavallo, e la B110 speciale a difficoltà progressive con jolly, tutte programmate per la giornata di sabato. La domenica pomeriggio, invece, è dedicata ai Gran Premi: la B110, riservata ai Brevetti, la C120 per i cavalieri di I grado e la C135, aperta ai partecipanti di I e II grado.





"L'evento è stato progettato con un pensiero particolare per i giovani cavalieri", ha spiegato Enrico Carcangiu, sottolineando l'impegno per fare di questo evento una piattaforma di crescita per le nuove generazioni di appassionati equestri.

San Leonardo si prepara per un fine settimana vibrante, grazie al Concorso A1*, che vedrà in lizza un numero considerevole di 220 binomi. Cavalieri e cavalli, provenienti dai circoli sardi, si daranno battaglia in diverse gare, che varieranno dalla categoria più alta, il II grado, fino a quella più accessibile, la L50. L'evento, che alzerà il sipario venerdì 28 luglio alle 8 del mattino, si protrarrà per tre giorni intensi, fino a domenica 30 luglio.