Alghero: Il summerbeach si infiamma con la tappa nazionale di Beach volley - Record di iscrizioni

Questi gladiatori della sabbia, negli anni passati, hanno dimostrato il loro incondizionato apprezzamento per questa tappa catalana, una conferma del fascino perpetuo di questa terra. Il calendario delle gare è già stato fissato: sabato 29 luglio, si svolgeranno le fasi preliminari, un crocevia cruciale per definire i futuri campioni. Domenica 30 luglio, sarà il giorno delle fasi finali, l'arena dove si deciderà chi avrà l'onore e il privilegio di vincere. Il torneo sarà organizzato secondo una formula a doppia eliminazione, che farà tremare anche i più coraggiosi. Le battaglie conclusive si disputeranno nel pomeriggio, nel culmine della tensione, dell'emozione e del caldo estivo del lido San Giovanni di Alghero.

Sembra quasi un'assemblea delle Nazioni Unite delle squadre di beach volley: una moltitudine di aspiranti si sta radunando al Summerbeach per la grande competizione nazionale. Per questa specifica tappa della Sardinia Cup, contiamo tantissime squadre pronte a mostrare, in ben 3 competizioni in soli due giorni, che la delicatezza non è incompatibile con la tenacia sportiva. Il palcoscenico per questo weekend sta prendendo forma e sembra che sarà più ardente del sole estivo, con oltre 50 coppie che si sfideranno in un torneo senza quartiere, fino all'estremo punto finale. È un avvenimento senza precedenti ad Alghero. Osservando l'elenco dei partecipanti, si notano distintamente alcune coppie con una classifica di alto calibro, pronte a misurarsi in un campo di battaglia anche più vasto: il campionato italiano assoluto. Alghero e il SummerBeach, con il loro fascino intrinseco, continuano a essere delle mete ambite dagli atleti.