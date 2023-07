Sport Seconda amichevole per il Cagliari - Migliora la tenuta fisica

CAGLIARI-ROMA U19 4-1 MARCATORI: pt 3’ Gaston Pereiro, 31’ Lella; st 26’ Oristanio, 40’ Azzi, 42’ Vektal (Roma U19) CAGLIARI (4-4-2): Scuffet (21’ st Aresti); Di Pardo (15’ st Zappa), Goldaniga, Altare (15’ st Dossena), Travaglini (15’ st Obert); Lella (15’ st Azzi), Viola (15’ st Makoumbou), Rog (14’ st Deiola), Kourfalidis (15’ st Augello); Luvumbo (15’ st Oristanio), Pereiro (15’ st Pavoletti). All. Ranieri. Saint Vincent. (ser. dem.) ?Ancora un’uscita “soft” per il Cagliari contro la Roma Under 19 allo stadio “Perucca” di Saint-Vincent. Rispetto alla gara d’esordio ad Olbia più tenuta sul lungo periodo, considerando anche la brillantezza dei giovani Under 19 della Roma che hanno impostato il confronto sulla corsa. Un test robusto sotto il peofilo fisico. Ranieri evita accuratamente di scoprire le intenzioni future e mischia le carte. Meglio la prima parte di gara: squadra più omogenea e trame discrete. Si fa male Rog dopo un quarto d’ora della ripresa. Sussiste qualche preoccupazione per il centrocampista croato dopo le traversie degli ultimi anni. Dopo 15’ della ripresa il mister rossoblù ha effettuato una girandola di cambi, senza per questo variare il modulo che è rimasto il 4-4-2 iniziale.