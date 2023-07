Sport Ranieri, l'addio al calcio tra l'abbraccio di Cagliari e il richiamo di una nazionale

"Punto a chiudere il mio cammino calcistico qui a Cagliari, salvo il richiamo di un'invitante panchina di una bella nazionale - mi sono sentito un po' scottato dalla mia esperienza greca," svela Ranieri, con quel suo piglio da gentiluomo del calcio, durante un’intervista a RAI Calabria. Non può fare a meno di ricordare quel gesto di sportività, quel richiamo alla galanteria calcistica nel momento più rovente dei playoff tra il suo Cagliari e il Bari: "Quando quei cori 'serie B, serie B' sono risuonati - dice - mi è dispiaciuto un poco. Anche loro, in fondo, combattevano accanitamente, proprio come noi, per quel traguardo di così grande rilievo. Io tendo a guardare il calcio così, preferisco sempre spingere la mia squadra, senza sguazzare nelle disavventure degli avversari, sebbene certi sfottò possano essere persino amene." Ranieri riflette con affetto sulla sua stretta connessione con Catanzaro, un club che gli è rimasto nel cuore, dove ha servito con passione per lunghi anni. "Sento un legame profondo con la Calabria, ogni estate vi ritorno - racconta - e spero che il Catanzaro, piano piano, in silenzio, possa fare un balzo doppio dalla C alla A. Dopo tutto, è un miracolo già avvenuto". E lo sa bene Ranieri, dato che proprio sotto la sua guida, il Cagliari ha compiuto un simile salto. E ora, sembra che Cagliari stia pensando di ricambiare il favore, preparandosi a conferire al suo mister la cittadinanza onoraria.