Sport Alghero: Gli under protagonisti dell’ultimo weekend al Summerbeach Village La rinascita della pallavolo sarda passa anche per la Riviera del corallo

Nel cuore di Alghero il battito del beach volley riecheggia ogni fine settimana grazie alla ASD Polisportiva Sottorete. Il Summerbeach Village è stato animato nell’ultimo weekend del 22-23 luglio da una marea di giovani. La manifestazione ha visto gli under impadronirsi della scena, donando alla spiaggia di Alghero un panorama sportivo sfavillante e promettente. I campi si sono riempiti di allegria, di grida, di salti; un quadro vivace di aspiranti campioni che da ogni angolo della Sardegna sono accorsi per sfidarsi in partite elettrizzanti. È stato un evento che ha battuto un record di partecipazione e ha risuonato come un grido di rinascita per il volley isolano. Per troppo tempo, il panorama sardo è stato un po' offuscato, in attesa di un cambiamento, di una svolta. E l'exploit di questo weekend sembra aver finalmente portato una ventata di speranza. La ASD Polisportiva Sottorete, con la sua costante e instancabile opera, con un occhio sempre rivolto al futuro, si impegna giorno dopo giorno per costruire un terreno fertile per la crescita dei giovani talenti. Lavora con e per i ragazzi, donando loro non solo una palla e una rete, ma un sogno, una passione, un motivo per sudare, lottare e, soprattutto, sorridere. Di seguito i giovani vincitori dei tornei femminili e maschili VINCITORI U13F - Maria Grazia Riu e Francesca Garau U14F - Gemma Canu e Virginia Riu U16F - Emma Di Matteo e Claudia Gragnanelli U18F - Eleonora Camerada e Alessia Dessì Torneo maschile: Gabriele Sciarretti e Nicola Giuliato Non è finita qui. Gli under saranno protagonisti dei tornei del weekend del 5 e 6 agosto. Subito dopo il weekend del 29-30 luglio dove la spiaggia verrà animata dalla tappa nazionale B1 e B2 di beach volley, ci sarà un’ulteriore occasione per assistere a questo spettacolo di energia, grinta e talento. Una chance per vedere con i propri occhi il germoglio di una nuova era per la pallavolo sarda. Il consiglio è quello di non perdere l'occasione: il 'Summerbeach' di Alghero promette emozioni, sport e un viaggio nell'entusiasmo dei giovanissimi. E chissà, magari tra i salti e i tuffi, tra un set e l'altro, riusciremo a scorgere il volto del futuro del volley sardo.