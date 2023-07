Catamarani: la NSS Yachting di Simone Morelli è il miglior dealer in Europa

«Non si tratta di una vittoria scontata, considerato che in 39 anni dalla nascita del cantiere Lagoon soltanto il dealer della Turchia è riuscito a conquistare il premio per quattro volte di fila. Di solito c’è molta alternanza tra le zone.» Commenta Simone Morelli che tiene a precisare: «È un riconoscimento molto importante che abbiamo raggiunto esclusivamente grazie al lavoro di tutto lo staff del gruppo NSS, in particolare tecnici, logistica, pulizie, pre e post vendita.» Morelli è considerato il pioniere nell'importazione dei catamarani Lagoon in Italia, intuizione che nasce con la NSS Charter, la società di noleggio di barche a vela con quartier generale in Costa Smeralda a Cala dei Sardi. «Ho acquistato il primo catamarano Lagoon nel 2005 - racconta - per offrire ai clienti del charter un prodotto diverso dalla classica barca a vela. I primi catamarani non convincevano particolarmente per le linee e gli interni, ma negli anni abbiamo assistito ad una vera svolta.





L’estetica ha iniziato a migliorare, merito anche degli italiani di Nauta Design che hanno lavorato sugli interni e, con l’uscita del 440, il primo catamarano con flybridge, questa tipologia di barca ha iniziato a imporsi tanto da stabilire il record di produzione con ben 423 unità.» Oggi l’aumento della presenza di catamarani nel Mediterraneo è un fenomeno evidente che sta andando oltre il mondo del charter. Il multiscafo è scelto anche dagli armatori che spesso lo acquistano con la formula del programma di gestione, investimento finanziario in cui il cliente, accendendo un leasing con circa 1/3 del costo complessivo della barca, può fare le vacanze e pagare la parte restante grazie ai proventi del noleggio. Il vantaggio è che tutte le spese di ormeggio e manutenzione sono a carico della società di charter a cui viene dato in gestione.





Terminato il programma, generalmente dopo 7 anni, l’armatore può rivendere il catamarano guadagnando circa il doppio della cifra investita o comprarne un’altro e proseguire il programma, o anche tenerlo nella sua totale disponibilità. I grandi numeri di vendita del cantiere Lagoon si spiegano inoltre per la qualità e affidabilità del marchio. Fondato nel 1984, Lagoon nasce come prolungamento di JTA (Jeanneau Tecnologie Avancées), il dipartimento "agonistico" di Jeanneau, che si è distinto per la costruzione di multiscafi da competizione con un elenco di vittorie tuttora ineguagliato. Nel tempo Lagoon è diventato leader mondialenella costruzione di catamarani da crociera, il cui progetto porta la firma degli architetti Marc Van Peteghem e Vincent Lauriot Prévost(VPLP), uno studio navale che vanta tra i suoi progetti il famoso trimarano Oracle, vincitore della Coppa America 2010.

Simone Morelli fa poker e si aggiudica per il quarto anno di fila il prestigioso premio di miglior venditore di catamarani Lagoon in Europa nonché secondo al mondo. Questo importante riconoscimento, assegnato dai vertici del cantiere nella recente convention di Amsterdam, fa riferimento ai numeri del 2022, anno in cui la NSS Yachting ha messo a segno la vendita di catamarani di prestigio quali il 55, il Sixty5 ed il Seventy7, il top della gamma Lagoon.