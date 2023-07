Sport Lunedì parte la seconda fase del ritiro del Cagliari in Valle D’Aosta

Due giorni di riposo ed il Cagliari si trasferisce in Valle D’Aosta per la seconda parte programmata del ritiro. Da lunedì 24 i rossoblù si trasferiranno nella località di Châtillon-Saint Vincent per cominciare la seconda parte della preparazione precampionato che sarà più approfondita rispetto a quella di Assemini. Sede degli allenamenti della squadra lo stadio “E. Brunod”: la prima sessione è in programma lunedì pomeriggio alle ore 17.30. Ranieri ha convocato 30 giocatori, alcuni dei quali però saranno necessariamente “girati” per evitare troppo intasamento nella rosa. Nel corso di questa fase del ritiro sono in programma tre amichevoli. Le prime due si giocheranno allo stadio "Perucca" di Saint-Vincent: il 26 luglio contro la Roma Under 19 (ore 20) e il 29 luglio alle ore 19 il confronto con la Juventus Under 23. Il 2 agosto alle ore 17 ci sarà il test con il Como allo stadio “Brunod” (Châtillon).