Sport La gioventù sarda in sella: l'Italia Polo Challenge torna a brillare in Costa Smeralda

Eccoci di nuovo sulla Costa Smeralda, l'ammaliante palcoscenico dell'Italia Polo Challenge, una sequela di tornei di Polo nei paesaggi più seducenti d'Italia, che chiamano a raccolta maestri del gioco da ogni angolo del mondo. Il Polo, artefice di eleganza e teatralità, richiede una sintonia senza pari tra cavaliere e cavallo. Le danze avranno luogo dal 20 al 22 luglio al campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori, un'oasi incastonata nel cuore della terra di Porto Cervo, nel comune di Arzachena. Una sorpresa quest'anno: un torneo di polo pony per cavalieri e amazzoni Under 17 in sella a pony dal fisico contenuto, la cui statura non deve superare i 149 cm. La terza edizione sarda è orchestrata dall'Italia Polo Challenge sotto la guida sapiente della Fise nazionale, della Fise Sardegna, e in collaborazione con il Circolo Ippico Palahorse/Ippopark, guidato da Piera Monti e Angelo Pala. Un plauso va alla Regione Sardegna e al suo assessorato al Turismo, per aver capito e sostenuto l'attrattiva di questo evento e per la sua capacità di promuovere l'isola attraverso lo sport. Il programma - Il battesimo del fuoco avverrà il 19 luglio ad Arzachena con due sfilate dei protagonisti: una mattutina alle 11 e una serale alle 18. Giovedì le gare avranno inizio dalle 18: prima i giovani promettenti, poi le quattro squadre senior. Venerdì sarà la giornata dedicata ai due tornei, mentre sabato si disputeranno le finali, a partire dalle 18.30. Le giovani leve sarde in gara nell'Under 17 sono Maria Riu, Grazia Musellu, Giorgia Fasolino, Francesca Dessena, Giulia Fera, Anita Putzu, Anna Deiana, Cristian Ledda, Donatella Luiso, Marco Pala, Flavio Masia e Giorgia Lai. Molti di loro lo scorso anno sono saliti alla ribalta, aggiudicandosi la Coppa Italia di Polo Pony all'Ippopark di Golfo Aranci, superando le altre rappresentative regionali. E queste sono le quattro contendenti dell'Italia Polo Challenge-Porto Cervo: Hotel Petra Bianca (Alexander Aggravvi, Fabrizio Murgolo e Joaquin Maiquez); Union (Eduardo Blousson, Alfredo Boden e Kelly Felipe); US Polo Assn (Paolo Grillini, Miguel Lagos Marmol e Massimo Giambarresi); Natuzzi (Patricio Rattagan, Davide Fioranelli e Francesco Scardaccione). A vigilare sull'equità del gioco, l'arbitro nazionale Franco Piazza.