Sport US Tempio accoglie Serra, torre sassarese nella roccaforte biancoceleste

All'US Tempio fa il suo ingresso l'indomito baluardo, Mario Serra, per rafforzare la difesa dell'armata guidata dal maestro Cantara. Figlio di Sassari, generazione del 2002, l'implacabile Serra ha ricevuto la sua prima formazione calcistica tra le fila del Latte Dolce, e dopo aver assaggiato il sapore della prima squadra come fuoriquota, è stato mandato in prestito ai confini del Thiesi per due stagioni prima di fare ritorno a Sassari. Con l'armatura biancoceleste sulle spalle, Serra ha festeggiato l'ultima vittoria nel campionato di Eccellenza, accumulando trenta battaglie tra il campionato e la Coppa. Un giocatore dotato di un fisico poderoso, avvezzo nel dominare gli scontri aerei, la sua lama più affilata risiede nella tattica: "Ho scelto il Tempio perché ho intravisto un progetto solido, e sono desideroso di farne parte dando il mio apporto. Mi aspetto di lottare con i miei compagni per guadagnarmi la maglia, ma nutro fiducia. Sento che quest'arena illustre può dare un forte impulso al mio percorso calcistico".