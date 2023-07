Sport Meo Sacchetti a Cagliari con i giovani dell’Esperia

La Polisportiva Esperia fa le cose in grande: i due nuovi ospiti per l’ultima settimana del Cagliari Basketball Camp, in programma dal 17 al 21 luglio al centro sportivo di Via Pessagno saranno Meo Sacchetti, coach dell’Acqua San Bernardo Cantù, e Ales Cocchi, per anni responsabile tecnico del minibasket della società Basket San Lazzaro. Coach Sacchetti, nome rinomato nel panorama cestistico italiano e campione d’Italia con la Dinamo Sassari nel 2015, porterà la sua esperienza e le sue competenze di allenatore di alto livello ai giovani campers durante lo svolgimento delle sedute di allenamento. Un’opportunità unica, anche per chi ancora non è iscritto al camp, per far vivere ai giovani atleti un'esperienza di apprendimento significativa e arricchente. Sacchetti è stato già ospite nell'ultima edizione del Camp e la sua presenza quest’anno rafforza ancor di più il legame con il mondo Esperia e l'apprezzamento reciproco. Accanto a lui ci sarà anche Ales Cocchi, altra figura rinomata nel panorama cestistico giovanile nazionale, che da anni lavora nel settore giovanile della società di San Lazzaro (Bologna) a contatto diretto con i più piccoli, affiancandoli e supportandoli nel percorso di crescita e fornendo loro gli strumenti e le conoscenze tecniche.Nella settimana appena trascorsa, il Cagliari Basketball Camp ha avuto l'onore di ospitare Edoardo Casalone, assistant coach della Nazionale italiana di basket, e Giulio Fenu, direttore sportivo di Basket 90 Sassari. La presenza di queste due personalità ha reso l'atmosfera ancora più entusiasmante e ha offerto ai giovani campers un'opportunità per interagire e apprendere da professionisti del settore. Casalone, inoltre, si tratterrà anche per buona parte dell’ultima settimana del Cagliari Basketball Camp in programma dal 17 luglio. Il Cagliari Basketball Camp si conferma un format consolidato ed un evento di grande rilievo nel panorama del basket giovanile regionale e nazionale in cui i giovani possono beneficiare di un ambiente stimolante e formativo, sviluppare le proprie abilità tecniche, ma anche acquisire valori di squadra.