Sport Grande partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi di ciclismo ad Olmedo: una festa di pedalate e divertimento

Si è conclusa con grande partecipazione la terza prova del Campionato Regionale Giovanissimi di ciclismo, tenutasi domenica scorsa ad Olmedo. Le squadre provenienti da tutta la Sardegna si sono riunite per la gara ciclistica dei giovanissimi, organizzata da Alghero Bike lungo un percorso cittadino ricavato tra le vie della Città Di Olmedo. La città ha offerto un'accoglienza calorosa ai giovani ciclisti, trasformando una normale domenica torrida in una giornata di festa. I veri protagonisti dell'evento sono stati i bambini dai 6 ai 13 anni, che hanno sudato e pedalato con determinazione durante la mattinata sotto il caldo afoso. Nel pomeriggio, con grande entusiasmo, si sono divertiti allegramente nella piazza centrale, gentilmente concessa dall'amministrazione comunale di Olmedo. La classifica ha visto il primo posto andare ai bambini di Crazy Wheels, seguiti dalla società Velo Club di Sarroch al secondo posto e Alghero Bike School al terzo posto. Alghero Bike desidera ringraziare il Comune di Olmedo per la disponibilità dimostrata nel patrocinare l'evento, lo staff organizzativo composto dagli atleti, amici e genitori, il comitato di San Giovanni Battista, il gruppo barracellare, la protezione civile e tutte le società presenti. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 15 luglio con la Coppa Comune di Osidda. L'entusiasmo e il successo ottenuti nella prova ad Olmedo lasciano presagire una grande giornata di sport e divertimento anche per l'evento successivo.