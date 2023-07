Alghero: Il beach volley in programma al Summerbeach Village tutti i weekend

Ma non è tutto qui. A partire dal prossimo weekend del 15/16 luglio, prenderanno il via i tornei del circuito "King e Queen of Summerbeach 2023". Le iscrizioni per la Global Services Cup, il prossimo torneo misto 2x2 Open, sono ufficialmente aperte. Questo entusiasmante torneo si svolgerà il sabato e la domenica, proprio nel weekend del 15/16 luglio.





E non finisce qui: i tornei si susseguiranno ogni fine settimana, offrendo agli atleti e agli appassionati un'esperienza senza pari fino alla fine dell'estate. Ma ciò che rende questa edizione del Summerbeach Village ancora più speciale sarà la tappa del torneo nazionale di beach volley che si terrà sulla splendida spiaggia di San Giovanni ad Alghero nel weekend del 29 e 30 luglio. Questo evento imperdibile, organizzato dalla Sottorete in collaborazione con la FIPAV Sardegna, contribuirà alla classifica del campionato sardo di beach volley, affermandosi come uno dei più prestigiosi e partecipati eventi di beach volley in Sardegna. L'emozione è palpabile, l'attesa è alle stelle. Preparatevi per un'estate indimenticabile all'insegna dello sport e dell'intrattenimento al Summerbeach Village di Alghero.





Qui l'elenco completo dei tornei:

15/16 luglio maschile e femminile 2x2 Open

22/23 luglio maschile e femminile Under 29/30 2x2 b1 e b2 FIPAV Nazionale

05/06 agosto maschile e femminile Under

12/13 agosto maschile e femminile 2x2 Open

26/27 agosto misto 2x2 Open





Per iscrizioni WhatsApp: Loris 346 638 2425

Il Summerbeach Village ha fatto il suo ritorno con la XIX edizione, inaugurata da un emozionante evento di beach rugby organizzato in collaborazione tra Amatori Alghero, ASD Sottorete, Vittoria Assicurazioni e FIR.