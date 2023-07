Sport Calasetta e la Lega Navale del Sulcis pronte ad accogliere il Mondiale RS Aero

Calasetta e la Lega Navale del Sulcis pronte ad accogliere il Mondiale RS Aero assoluto e giovanile. Attesi centoquaranta regatanti provenienti da diciassette nazioni tra cui Korea, Stati Uniti, Australia, Giappone, Canada per citare i più distanti Nel week end del 7-9 luglio si è disputata a Calasetta la quarta regata nazionale della deriva singola RS Aero, manifestazione organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione del Sulcis ed ultima occasione di confronto agonistico di livello prima del Campionato mondiale, che si svolgerà nella stessa località sarda del sud Sardegna, dal 26 al 30 luglio prossimo. In programma 14 regate in tutto nei 5 giorni di regate, con lo svolgimento di al massimo 4 prove al giorno, della durata di circa 40 minuti ciascuna. Oltre ai titoli assoluti delle categorie RS Aero 5, RS Aero 6, RS Aero 7, RS Aero 9 (il numero si riferisce ai mq della vela) saranno assegnati anche i titoli iridati RS Aero Youth Under 22, Under 19 e under 17 maschile e femminile, il titolo femminile e Master (over 45 per le donne e over 55 per i maschi). A Calasetta sarà spettacolo grazie alle perfomance di questa barca del cantiere inglese RS nata qualche anno fa (2014) per offrire un’alternativa all’olimpico Laser (attuale Ilca), e successivamente proponendosi a chi non può fare vela a tempo pieno, ma cerca divertimento e belle occasioni di viaggi: scafo leggero con diverse metrature di vela da adottare in base all'età, albero in carbonio, divisibile, per un facile trasporto e una navigazione veloce e divertente le caratteristiche principali. A Calasetta, per l’appuntamento più importante dell’anno di questa giovane classe, che in Italia coinvolge sempre più regatanti e la stessa Lega Navale del Sulcis l’ha scelta come deriva singola di riferimento, sono attesi 140 regatanti provenienti da 20 nazioni, tra cui le più lontane sono Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, Korea, Australia, Giappone, Canada.