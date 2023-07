Sport RS Aero, Andrea De Matteis vince la IV Nazionale a Calasetta

Andrea De Matteis della squadra agonistica Nox Oceani vince la IV Regata Nazionale RS Aero di Calasetta del week end appena trascorso. Con quattro primi posti nelle otto prove disputate, De Matteis è stato lo skipper con i migliori parziali, tanto da garantirsi un buon distacco dal resto dei partecipanti in gara. Bene anche l’altro componente del team Nox Oceani, Francesco Columbano, che chiude in quinta posizione con tre risultati parziali sul podio.«La buona prestazione degli atleti Nox Oceani – commenta il coach Camillo Zucconi – è un risultato molto incoraggiante in vista del Campionato del Mondo di classe che si terrà a fine mese dal 26 al 30 luglio, sempre a Calasetta. Le prove sono state impegnative causa condizioni meteo non ben definite, soprattutto i primi giorni con il vento debole e di direzione variabile. Siamo molto soddisfatti, ora proseguiamo gli allenamenti a bordo degli RS Aero, una classe singola molto divertente dove gli atleti di qualsiasi genere e età possono esprimersi al meglio.»