Sport “Freddy” Pilloni campione europeo giovanile di iQFOil.

Federico Pilloni, atleta cagliaritano del programma Young Azzurra, ha conquistato la vittoria nel campionato europeo giovanile iQFOil di windsurf che si è concluso oggi a Torbole, sulle sponde trentine del lago di Garda. L'evento, organizzato dal Circolo Surf Torbole, ha preso il via il 2 luglio con 422 partecipanti provenienti da 36 nazioni, un numero record mai registrato in precedenza. Sono stati sei i giorni di regate in cui 'Freddy' Pilloni ha affrontato una flotta dall'elevato livello agonistico. Nelle regate di qualifica il giovane velista ha registrato sette vittorie consecutive che gli hanno garantito l'accesso alla Gold Fleet da leader della classifica provvisoria, fino ad arrivare alla Medal Race. Pilloni è dapprima entrato in finale grazie al primo posto registrato nelle semifinali e poi si è imposto con distacco nella prova conclusiva davanti all'australiano Harry Joyner con il quale ha sportivamente battagliato nel corso di tutto il campionato europeo. L'australiano ha avuto diritto all'accesso diretto in finale in virtù del primo posto in classifica provvisoria delle Medal Series conquistato attraverso la vittoria nella prova Marathon, dove il punteggio è conteggiato doppio. Pilloni ha dimostrato nervi saldi e grande maturità agonistica nell'affrontarlo nella prova finale. "Sono molto emozionato, voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato durante questo percorso, in primis la mia famiglia e le persone a casa, la Federazione Italiana Vela, lo Yacht Club Costa Smeralda e Young Azzurra. È stata una settimana molto difficile, combattuta ma incredibile e questa vittoria è il modo migliore per concluderla", ha commentato Pilloni.