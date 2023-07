Sport Casalone e Fenu al “Cagliari Basketball Camp”

La Polisportiva Esperia annuncia la partecipazione di due ospiti di eccezione per la terza settimana del “Cagliari Basketball Camp”. Dal 12 al 19 luglio, Edoardo Casalone, Assistant coach della Nazionale Italiana di basket, e Coach Giulio Fenu, Direttore Sportivo del Basket 90 Sassari, saranno presenti al camp estivo organizzato dall’Esperia e dedicheranno il loro tempo ai giovani campers. Dopo il successo riscontrato nell’edizione precedente, in cui è stato ospitato coach Meo Sacchetti, la Polisportiva è lieta di accogliere due figure di spicco nel mondo del basket italiano. Edoardo Casalone, con la sua esperienza come Assistant coach della Nazionale Italiana di basket, porterà una prospettiva unica e preziosi consigli tecnici ai giovani partecipanti. Inoltre, Coach Giulio Fenu, rinomato Istruttore Nazionale e Formatore Fip, contribuirà alla formazione dei giovani campers con la sua conoscenza e il suo approccio professionale. Durante il Cagliari Basketball Camp, i giovani campers avranno l'opportunità unica di interagire con questi straordinari professionisti e saranno guidati attraverso esercizi pratici, lezioni teoriche e sessioni di allenamento intensivo, in cui potranno apprendere nuove tecniche e affinare le proprie abilità di gioco. Saranno anche incoraggiati a porre domande e a cercare consigli personalizzati per migliorare le loro prestazioni sul campo. La polisportiva Esperia e gli organizzatori del Cagliari Basketball Camp sono estremamente grati a Edoardo Casalone e a Giulio Fenu per aver accettato l’invito e per la disponibilità. La loro presenza renderà questa edizione del camp ancora più indimenticabile per tutti i partecipanti. Il camp proseguirà sino al 21 luglio e nelle prossime settimane verranno annunciati altri illustri ospiti. Il camp non è rivolto solo ai giovani dell’Esperia, ma a tutti i ragazzi, anche a quelli tesserati con altre società. La Polisportiva Esperia, per incentivare la partecipazione femminile, ha studiato una particolare “Promo Girls”: 2 settimane al prezzo di una.