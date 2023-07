Ad Alghero torna il beach rugby - Al Summerbeach la tappa del campionato nazionale

Sarà presente SpecchioBus, un centro di informazione e prevenzione itinerante che offrirà una visita senologica gratuita a chi ne farà richiesta. Per l’intera durata del tour, sarà anche promossa una raccolta fondi per supportare l’acquisto di un secondo SpecchioBus e ampliare l’impegno sul territorio nazionale. L'evento, all’insegna della prevenzione, unirà però anche musica e sport.





L'8 luglio comincerà il torneo di beach rugby nazionale che ritorna per il secondo anno consecutivo al Summerbeach Village. Il summerbeach è una manifestazione sportiva che da 19 anni anima con spettacoli, sport e musica il lido San Giovanni.





Venerdì alle 19 presentazione Vittoria for Women Tour





Sabato 8 luglio dalle ore 10.00-12.00 attività di rugby per tutti con squadre Under 16-14-12;

Dalle ore 15.30 Trofeo Italiano con le squadre sarde (Amatori rugby Alghero, Amatori Rugby Capoterra, Bulldog rugby Sassari)





Domenica 9 luglio La mattina attività di Rugby per tutti e interazione con Selezione Under di Beach Volley.

Ad Alghero tornano i grandi eventi sportivi in spiaggia. Il Summerbeach apre le porte il 7 luglio 2023 alle 19 con la presentazione della seconda tappa del Vittoria for Women tour nella cornice del Trofeo italiano di Beach Rugby per sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica femminile. Organizzato dalla ASD Polisportiva Sottorete, da Vittoria Assicurazioni in concerto con la Federazione Italiana Rugby (FIR) e la Fondazione Specchio d’Italia.