Prevenzione e Beach Rugby: ad Alghero il Vittoria for Women Tour

Adulti e bambini, affiancati da esperti e giocatori, avranno l’opportunità di imparare le tecniche del rugby e i sani valori che lo caratterizzano, in un’esperienza di gioco unica. Testimonial del progetto è Manuela Furlan, storica Capitana della Nazionale Italiana Femminile, ottantanove volte in campo con la maglia azzurra. "Le tappe del Beach Rugby sono prima di tutto una grande festa, un momento di ritrovo per la comunità del rugby sulle spiagge più suggestive del nostro Paese. Il beach è uno strumento potentissimo per far conoscere il nostro Gioco ad un pubblico sempre nuovo e diverso, portando la palla ovale, per tutta l’estate, da un capo all’altro del Paese. La scelta di FIR e di Vittoria Assicurazioni di legare alcune delle tappe a un impegno tanto importante come quello di Fondazione Specchio d’Italia aggiunge valore al nostro Trofeo e alla volontà di tutto il nostro movimento di contribuire attivamente alla società, sensibilizzando noi donne, ma non solo noi, all’importanza della prevenzione oncologica", ha commentato Manuela Furlan. Le tappe italiane del Vittoria For Women Tour: 24-25/06 Marina di Ardea (RM) – Lazio 01-02/07 Caorle (VE) - Veneto 08-09/07 Alghero (SS) – Sardegna 15-16/07 Capaccio Paestum (SA) – Campania 22-23/07 Marina di Ragusa – Sicilia 29-30/07 Torre San Giovanni (LE) – Puglia La tappa conclusiva del Tour a Torre San Giovanni ospiterà nella giornata di domenica 30 luglio il concerto di Angelina Mango.

Arriva anche in Sardegna il Vittoria for Women Tour, un roadshow di 6 tappe nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby per sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica femminile. Fino al 30 luglio si svolgerà un viaggio itinerante organizzato da Vittoria Assicurazioni, in collaborazione con la Fondazione Specchio d’Italia e la Federazione Italiana Rugby (FIR) caratterizzate dal motto "la prevenzione femminile è la nostra meta". Ad ogni tappa sarà presente SpecchioBus, un centro di informazione e prevenzione itinerante che offrirà una visita senologica gratuita a chi ne farà richiesta. Per l’intera durata del tour, sarà anche promossa una raccolta fondi per supportare l’acquisto di un secondo SpecchioBus e ampliare l’impegno sul territorio nazionale. L'evento, all’insegna della prevenzione, unirà però anche musica e sport.