Sport Cagliari: mercato in fermento prima della partenza per il ritiro

Il Cagliari Calcio dopo l’incredibile percorso relativo ai playoff di Serie B, conclusosi con la vittoria sul Bari al “San Nicola” con gol di capitan Pavoletti (rete che tutti i supporter sardi ricorderanno per un bel pezzo) che ha portato alla compagine rossoblù la meritata e sofferta promozione nel massimo campionato italiano di calcio. La società presieduta dal patron Giulini, con la rilevante collaborazione del Direttore Sportivo Nereo Bonato e i preziosi, quanto imprescindibili, consigli dell’allenatore Claudio Ranieri, sta tessendo già in questi giorni i primi contatti, i primi sondaggi, i primi “ammiccamenti”, per rafforzare la squadra che disputerà il prossimo campionato di Serie A. Due considerazioni sono di notevole rilevanza: la prima concerne le date di inizio e di fine della prossima stagione, la seconda riguarda invece il periodo concesso ai team per potenziare le rose che scenderanno in campo. Per quanto riguarda la prima situazione si può affermare immediatamente che l’inizio delle ostilità avrà come incipit il 20 agosto per poi trovare la sua degna e meritata conclusione il 26 maggio 2024. Per ciò che concerne la sessione estiva di calciomercato c’è da considerare che la campagna “acquisti-cessioni“ non è ancora ufficialmente partita, infatti incomincerà ufficialmente sabato 1° luglio 2023 per poi trovare il suo improrogabile epilogo il 1° settembre alle ore 23.00 in punto. A questo punto è necessario asserire che i “ team” italiani (e non solo) stanno già muovendo i primi passi per porre i correttivi che paiono a loro più opportuni per affrontare con profitto il campionato che fra qualche mese troverà il suo avvio. La società sarda in sede di mercato cercherà di creare una rosa fatta, da una parte, da giocatori di provata esperienza (però ancora integri fisicamente e con notevole “garra” e “benzina” nelle gambe) che sappiano governare le difficili e agitate acque della Serie A, dall’altro, di proporre una rosa costituita da ragazzi giovani (o comunque in rampa di lancio) che hanno l’obiettivo di affermarsi in un campionato tanto difficile, quanto colmo di insidie, come il massimo campionato italiano di calcio. Cominciano ora a trattare le probabili conferme, i primi (possibili) arrivi, le prime partenze e in generale le prime indiscrezioni sui vari elementi che indosseranno la gloriosa maglia rossoblù nella Serie A 2023-24. Tra i pali estremamente probabile, visti i notevoli progressi mostrati nel 2023 (coincisi con l’avvento sulla panchina rossoblù di mister Ranieri), la presenza del portiere serbo Radunovic. A lui verosimilmente verrà affiancato un collega più esperto con il giovane Ciocci che verrà mandato altrove per fare esperienza. Gira voce che il partner (calcisticamente parlando ovviamente) dell’estremo difensore balcanico possa provenire da Genova, sponda blucerchiata, e risponde al nome di Emil Audero. Il giocatore di origine indonesiana, però, è finito nel mirino di alcune big del campionato italiano (si parla a tal proposito della Juve e dell’Inter). Per quanto riguarda il reparto difensivo, riscattato Di Pardo dalla società torinese nei giorni scorsi, si è parlato del possibile arrivo, alla corte di mister Ranieri di Matteo Baschirotto dal Lecce e in queste ultime ore di Luca Caldirola dal Monza. Sempre in difesa dovrebbe rientrare (anche solo temporaneamente) Bellanova. Sul calciatore ex Inter (che offre soldi e contropartite tecniche per riaverlo nelle sue fila) è forte l’interesse del Torino che avrebbe infatti già trovato l’accordo con la società del presidente Giulini, ma il giocatore lombardo sembra voler prendere ancora un po' di tempo per decidere. In merito ad altri possibili nuovi innesti potrebbe esserci il sampdoriano Augello (classe ‘94, ed esordio con mister Ranieri qualche stagione fa). Sul giocatore originario di Milano pare ci sia l’interesse anche del Frosinone dell’ex mister rossoblù Di Francesco e del Lecce dell’ottimo ds Pantaleo Corvino. Dallo Spezia, sempre in merito al reparto arretrato, potrebbe arrivare il difensore francese classe ‘98 Kevin Amian ex Tolosa. In merito alle partenze per quanto concerne la linea mediana sempre più probabile (dopo le dichiarazioni del suo procuratore Bentancur) la partenza dell’uruguaiano Nandez. Probabili destinazioni del calciatore, ex Boca, il Napoli del presidente De Laurentiis o il Torino di Urbano Cairo (anche se pare la probabile offerta pervenuta alla società sarda sembra non soddisfare). Sempre a proposito di sudamericani, l’avventura in Sardegna dell’uruguaiano Pereiro, dopo l’esperienza non positiva al Nacional Montevideo, è ormai agli sgoccioli e si cerca infatti una sistemazione a titolo definitivo. Nella zona nevralgica del campo inoltre c’è da registrare il ritorno dalla Toscana (da Empoli per la precisione) del rumeno Marin (prestito a titolo gratuito per l’ex Dinamo Bucarest) e il possibile arrivo nella squadra rossoblù del centrocampista ceco Jankto. Sul calciatore, ex Udinese, che ora milita nella compagine spagnola del Getafe (dopo un prestito di 6 mesi allo Sparta Praga) si può affermare “solo” che è molto apprezzato da mister Ranieri. Stiamo a vedere se la società di Via Mameli affonderà il colpo decisivo per portarlo, a breve, in Sardegna. Si parla, a tal proposito, di un prestito. Nel mirino del Cagliari sembra esserci anche il centrocampista Matteo Prati (classe 2003) della Spal. Su di lui, oltre l’interesse rossoblù, anche quello della Sampdoria e del Sassuolo. Degni inoltre di attenzione i “rumors” dei giorni scorsi che vorrebbero Daniele Verde dello Spezia nei radar cagliaritani. Piccola curiosità. Sul centrocampista napoletano, ex Roma, ci sarebbe inoltre una clausola (da verificare) che lo libererebbe a parametro zero in caso di serie cadetta. Da segnalare, sempre nel reparto nevralgico, il possibile interesse rossoblù per il francese, naturalizzato camerunense, Tameze del Verona. Sul giocatore in forza all’Hellas anche il Genoa del presidente Zangrillo. Capitolo attaccanti: confermato, oltre ogni ragionevole dubbio, il bomber italo peruviano Gianluca Lapadula, sicuramente ci saranno degli innesti. Da segnalare subito l’intesse per Manolo Gabbiadini. Il giocatore blucerchiato sembra aver rifiutato il Paok Salonicco e pare esserci una richiesta del tecnico romano del Cagliari per rafforzare la linea offensiva. Vedremo se il matrimonio calcistico si farà. Su capitan Pavoletti (eletto Mvp dei playoff di Serie B) il futuro potrebbe essere fuori dall’Isola. Infatti se è vero che l’attaccante, ex Napoli, ha un contratto fino al 2024 e che è rimasto in Sardegna dopo la retrocessione della squadra sarda nella serie cadetta (abbassandosi tra l’altro lo stipendio), e anche vero che il giocatore non sembra essere contento del minutaggio ottenuto nella stagione appena terminata. Sarà da verificare se il capitano rossoblù, pur avendo questa piccola insoddisfazione, rimarrà nel capoluogo sardo o si trasferirà oltre Tirreno. Per quanto concerne le probabili conferme il giovane angolano Luvumbo, visto il finale in crescendo, dovrebbe rimanere mentre lo sloveno Prelec potrebbe essere ai saluti e avere come possibili sostituti l’attaccante uruguaiano Satriano o il giovane Sebastiano Esposito (entrambi in orbita Inter). Da segnalare inoltre per quanto riguarda il reparto offensivo i possibili interessamenti cagliaritani per l’angolano N’Zola dello Spezia (su di lui c’è anche l’ipotesi Salernitana) e per il nigeriano Ikwuemesi (classe 2001) del Celje (nota squadra slovena).