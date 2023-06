Sport Finale scudetto del basket: l’olbiese Datome MVP della partita

Dopo la vittoria ottenuta mercoledì 21 giugno 2023 dalla Virtus Bologna in gara 6 della finale playoff del massimo campionato italiano di basket, l’Olimpia Milano di Ettore Messina riesce, nell’ultimo e decisivo match della serie scudetto, a portare a casa la vittoria per 67-55 contro la compagine emiliana. Una partita, quella disputata al Mediolanum Forum di Assago (esaurito in ogni ordine di posti per l’occasione), a dispetto del punteggio maturato, praticamente a senso unico dove mai il roster bolognese ha dato la sensazione di potercela fare contro un “team”, quello presieduto dal dottor Stefano Dall’Orco, composto da grandissimi campioni (Datome e Melli tanto per citarne alcuni)che in molti casi hanno giocato nell’NBA (Detroit Pistons e N.O. Pelicans per esempio) e nelle migliori squadre del Continente europeo (Fenerbahce e Brose Bamberg tra le altre). Una gara, la settima della serie, in cui l’Olimpia Milano ha messo sul parquet tutte le qualità tecniche e atletiche di cui dispone che unite alla determinazione e all’esperienza hanno fatto, alla fine dei conti, la differenza tra le due compagini. Dall’altro canto le V- nere di mister Scariolo non state in grado di fronteggiare lo strapotere lombardo anche perchè (probabilmente) avevano dato il massimo (in termini di performance) nel precedente match e stremati da ciò non avevano più niente da dare dal punto di vista fisico e mentale. Un’Olimpia, quindi, che ha l’onore di fregiarsi del 30° titolo della storia (il 6° per il coach biancorosso, il quinto dell’era Armani, il secondo consecutivo) e con questo risultato appena conseguito ha potuto cucirsi nelle maglie la terza stella (impresa mai ottenuta da nessuna società di basket del Belpaese) che le permette di diritto di entrare sempre di più all’interno del “gotha” del basket italiano ed europeo. Complimenti perciò a Voightmann e compagni per il risultato appena ottenuto, ma anche massimo rispetto alla Virtus per aver onorato l’impegno fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Il progetto è che i due “team” possano non solo essere vittoriosi in Italia, ma soprattutto trionfare in quell’Europa dei “grandi” del basket continentale. Per quanto riguarda la disamina della partita, possiamo dire che già nel primo quarto la compagine milanese, “spinta” da un ottimo Shields e da monumentale Gigi Datome (già in doppia cifra alla fine del primo periodo l’ex giocatore dei Boston Celtics), fa capire immediatamente a Belinelli e compagni che non sarà affatto facile portare a casa il match. Infatti al termine della prima frazione di gioco le “scarpette rosse” hanno un vantaggio di + 12 che chiaramente mette subito in chiaro i propositi del team allenato da Ettore Messina sul proseguo del match. Il punteggio al fischio di sirena del primo periodo recita Olimpia Milano - Virtus Bologna 21-9. L’inizio del secondo quarto prosegue sulla stessa trama della prima frazione con Milano, che grazie alle sue “stelle” (Hines, Baron, Napier in particolare), continua a realizzare sia dalla lunetta che da ogni posizione del campo che le permettono, non solo di mantenere il vantaggio acquisito, ma addirittura di incrementarlo (26-12 poco sopra la metà del secondo periodo). Nel proseguo della seconda frazione la Virtus (visto che mancano parecchi minuti alla fine delle ostilità) non è disposta alla resa immediata e consapevole che l’Olimpia sta prendendo troppo vantaggio tenta di imbastire una reazione in modo tale da ridurre lo svantaggio accumulato. Le V- nere infatti, grazie alle tre “bombe” messe a segno dalla guardia transalpina Cordinier e dall’ala georgiana Shengelia e dall’italiano (con cittadinanza statunitense) Hackett (una per ognuno ovviamente), unite alla qualità e al “cuore” che mettono sul parquet, riescono (anche se solo parzialmente) nell’impresa visto che il punteggio si porta sul -9. Questo piccolo riavvicinamento in termini di punteggio tuttavia non preoccupa Napier e compagni che non si fanno di certo intimidire dalle trame di gioco emiliane e riprendono a macinare l’ottimo pallacanestro di cui sono capaci portando il punteggio (grazie alla “bomba” realizzata da Ricci) sul + 12. Da segnalare proprio allo scadere la tripla di Shengelia che porta il risultato del secondo quarto sul 38-29 in favore del roster lombardo. Al rientro dall’intervallo lungo la Virtus cerca di restare attaccata (grazie al tiro da 3 punti messo a segno da Hackett) al “treno” milanese ma è tutto inutile visto che prima Melli (autore di 4 punti consecutivi e autentica colonna portante del gioco lombardo l’ex Dallas Mavericks) poi Shields e (sul finale del terzo periodo) Ricci decidono di salire in cattedra permettendo all’EA7 di portarsi sul +14.Il risultato al termine del terzo periodo è Olimpia Milano 48 punti-Virtus Bologna 34. Da segnalare i pochi punti realizzati in questa frazione di gioco: 10 per il team lombardo, “solo” 5 per la compagine allenata dall’attuale coach della Spagna. In avvio di quarto periodo Milano, nonostante una reazione emiliana, di breve durata (due “triple” bolognesi con Shengelia e Teodosic), mantiene, grazie a Napier, pressochè immutato il vantaggio precedentemente conseguito 55-42 (in termini di punteggio). Quando mancano pochi minuti alla fine della partita, la Virtus tenta un ultimo “disperato” tentativo (canestro di Ojeleye, poi bomba di Teodosic) di rimettere in piedi un match che è ormai, già da parecchi minuti, sui binari milanesi. Infatti proprio sul finale di gara le due “bombe” realizzate da Baron intervallate dal tiro da tre messo a segno dal “solito” Gigi Datome (eletto Mvp delle finali) stroncano di fatto le ultime resistenze emiliane (+15 per Melli e compagni). Da segnalare proprio allo scadere i tre punti realizzati dalla lunetta dell’imprendibile Baron e l’ultima reazione bolognese che rende meno amaro il punteggio per la Virtus. La partita si chiude quindi sul risultato di 67-55 per l’Olimpia Milano che come abbiamo precedentemente detto si laurea meritatamente Campione d’Italia per la 30-esima volta.