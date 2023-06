Sport Con Spada e Fioretto Rachele Era conquista i Giochi delle Isole

La schermitrice 14enne di Florinas colleziona una serie di successi: prima trionfa nella competizione internazionale portando la Sardegna sul podio più alto, poi vince due medaglie d’oro ai campionati regionali. La giovane atleta del Circolo schermistico sassarese Asd è riuscita in una impresa per pochi. A fine maggio ad Ajaccio ha brillato ai Giochi delle Isole, vincendo un oro individuale nel Fioretto, un oro individuale nella Spada e un bronzo a squadre nella Spada. Un trionfo bissato pochi giorni dopo ai Campionati regionali di scherma che si sono svolti l’11 giugno proprio nel suo paese Natale, a Florinas. Qui Rachele Era ha conquistato due titoli di campionessa regionale nella categoria cadetti (dai 14 ai 16 anni): primo posto nel Fioretto e primo posto nella Spada. E le conquiste non sono finite per la campionessa di Florinas: la Federazione Italiana Scherma l’ha convocata alla prossima competizione nazionale per consegnarle la Medaglia d’oro per meriti scolastici e sportivi.