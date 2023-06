Sport Festa del Volley S3 al Poetto di Cagliari

Grande successo per la festa del Volley S3: tra l’ex Ospedale Marino e via Ippodromo, la pallavolo è stata l’assoluta protagonista. Ben 41 campi, 80 società, 1500 piccoli pallavolisti e circa 4 mila tra dirigenti, genitori e appassionati hanno animato il Lungomare Poetto. Il Sardegna Volley S3, giunto alla sua quindicesima edizione, è tornato nel migliore dei modi dopo lo stop a causa della pandemia. Doveva essere una giornata di sport e divertimento e così è stato. Dalle 10.30 alle 18.30 al Poetto di Cagliari, tra l’ex Ospedale Marino e via Ippodromo, la pallavolo è stata l’assoluta protagonista. Ben 41 campi, 80 società, 1500 piccoli pallavolisti e circa 4000 tra dirigenti, genitori e appassionati hanno animato il Lungomare. Felice dell’alta partecipazione e del clima di festa della giornata, il presidente del Comitato Regionale Fipav Sardegna, Eliseo Secci. Durante la festa si sono svolte anche le Finali Regionali Under 13 Maschile 3×3 e Under 13 Femminile 6×6 e il Trofeo Nazionale Volley S3 secondo livello Maschile e Femminile. A trionfare sono stati il Cus Cagliari e Garibaldi La Maddalena rispettivamente nel maschile e nel femminile nella finale Regionale Under 13. La Vega Volley maschile e l’Alfieri femminile, invece, hanno vinto il Trofeo Nazionale Volley S3.