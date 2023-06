Sport Il Club Sub Cagliari ancora Campione d’Italia

Nella giornata di venerdì 16 giugno, il Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco ha ricevuto con tutti i crismi dell’ufficialità nella Sala Consiliare del Palazzo Civico di via Roma, la squadra del Club Sub Cagliari, recente vincitrice dello scudetto di Hochey subacqueo. Una disciplina non conosciuta ai più, ma che sta incuriosendo i giovani di tutta Italia e che esalta soprattutto i giovani cagliaritani che vogliono cimentarsi e che hanno fatto passi da gigante nel contesto nazionale di questa nuova entità. “Non esito a definire la vostra impresa eccezionale. Siete e sarete l’orgoglio non solo di Cagliari,- ha detto Edoardo Tocco - ma anche e soprattutto di tutta la Sardegna. Quando i nostri giovani hanno voglia di emergere, ci riescono sempre. E questo risultato sportivo di grande pregio arriva in un anno eccellente per la nostra città che ha vissuto di recente le promozioni del Cagliari Calcio e dell’Esperia nel basket”. Sono, infatti, ben tre gli scudetti consecutivi conquistati dalla compagne cagliaritana che ormai è diventata la squadra da battere. Dieci le squadre in gara, ma ad aggiudicarsi il titolo, nell’ultima sfida giocata a San Marino, è stata proprio quella del Club Sub Cagliari. Il Presidente Tocco si è poi complimentato con i giocatori e lo staff ed ha avuto un confronto dialettico con tutti i componenti della squadra scambiando alcune battute spiritose. Quindi è stata la volta dei saluti e le felicitazioni del Sindaco del Capoluogo Paolo Truzzu, dunque c’è stata la consegna agli atleti di una targa ricordo per il successo ottenuto in ambito sportivo.