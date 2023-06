A luglio a Cagliari si svolgerà l'evento sportivo Rebound Street

“Rebound Street” è frutto di contaminazione tra Street Ball, Urban Sport (skateboard e breakdance), Music, Street Art, Lifestyle, tutte espressioni artistico-culturali che contribuiscono alla trasformazione degli spazi pubblici in spazi di cittadinanza attiva. Il format di Rebound Street 2023 prevede una serie di mini campionati di StreeBall 3v3 suddivisi in diverse categorie. Per partecipare come gruppo squadra è necessario iscriversi alla Manifestazione, inviando una mail all’inidirizzo reboundsardegna@gmail.com o compilando i campi richiesti nel seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBKqci6Covhv3mi0xdNrozPg1id- G5DHpvXLuAUxV4JedEIA/viewform. Oltre al campionato di StreeBall 3v3 (disciplina che si disputa anche ai Giochi olimpici),si svolgeranno una serie di attività, tra cui performance di street artist, esibizioni di skateboard e break dance, live music e dj set. Il team Rebound Street è lieto di annunciare che anche questa terza edizione farà parte del circuito internazionale Red Bull Half Court! Una delle squadre partecipanti al campionato StreeBall 3v3, iscritta alla categoria "Rebound Pro Maschile”, avrà la straordinaria possibilità di accedere alle finali nazionali di Rimini 3vs3 della Redbull. Oltre alla conferma dello StreeBall 3vs3 “Rebound Kids e Junior”, categoria rivolta ai bambini dagli 8 ai 15 anni, sono stati introdotti da quest’anno due nuovi campionati: il torneo “Rebound Streetball” Femminile” e il torneo “Rebound Streetball Old School”, rivolto agli amatori.





E questo per coinvolgere ancora più appassionati di sport di strada e celebrare l'inclusività. Ma la grande novità di questa edizione è l’inaugurazione della nuova categoria “Rebound Special” rivolta agli atleti o appassionati con disabilità fisica e intellettiva, in coerenza con il principio di integrazione su cui si fonda la manifestazione. L’evento sarà dedicato a un grande personaggio, Gianni Palla, che ha custodito il “tempio” del basket cagliaritano di via Rockfeller ispirando molte generazioni nel corso degli anni.

Dal 7 al 9 luglio si terrà a Cagliari, presso il Palazzetto via Rockfeller e nella pista di pattinaggio adiacente, l’evento sportivo “Rebound Street” (dalle 17.30 alle 22.30) ideato da Roberto Pintor e organizzato insieme a Luca Manca e il team Rebound Street. L’evento, aperto a tutti, è stato patrocinato dal Comune di Cagliari con “main sponsor“ Novauto. Si tratta della più importante manifestazione made in Sardinia, incentrata sulla Street e Urban culture, che mette in primo piano lo sport urbano, la musica e la street art. L’obiettivo di Rebound Street è quello di promuovere la cultura dello sport di strada, rivitalizzare gli spazi e le aree urbane “dimenticate” e combattere la dispersione scolastica. L’iniziativa nasce dall’idea che lo sport praticato nelle periferie cittadine, in cui si riscontra un maggior disagio sociale, può essere uno strumento educativo e di inclusione e rappresenta al contempo un’occasione di riqualificazione socio-urbana per le amministrazioni locali.