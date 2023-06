Da giovedì ad Arzachena inizia il torneo di padel Memorial Giampiero Galeazzi

Nel pomeriggio, sempre all’Auditorium, dalle 14.30 alle 17, su “Memoria e attualità nelgiornalismo” il corso per i giornalisti apre il Memorial. Ai lavori, con Birocchi, Coppola, Mastino e Zaccaria, partecipano anche il presidente Fnsi, Vittorio di Trapani, Claudia Segre (Global thinking) e il consigliere regionale Andrea Piras. Da remoto, i saluti di Giovanni Malagò (presidente del Coni), Susanna Galeazzi (figlia di Giampiero e collega di Mediaset), Iacopo Volpi (direttore Rai Sport e conduttore Domenica sportiva), Sebino Nela (ex campione Roma e Italia). Sempre giovedì, dalle 17, cerimonia inaugurale, abbinamenti e orari. Il torneo premierà i migliori allievi e allieve delle medie di Arzachena e Tempio, prevede test di avviamento al padel per i giovani e avrà match di esibizione con atleti diversamente abili. Nel 2022, a Cagliari, l’evento si è aperto con i video di Fiorello, il saluto dei campioni olimpici Josefa Idem e Daniele Masala. A Cagliari hanno giocato Gianfranco Zola, Alessia Mancini, Christian Brocchi, Pierluigi Casiraghi, Dario Marcolin, Leonardo Metalli, Massimo Rastelli, Flaminia Bolzan, David Suazo, i campioni dello scudetto del Cagliari 1970. Al Coni, con il presidente Malagò, hanno preso parte alla presentazione Gianluca e Susanna Galeazzi, i presidenti e i delegati di Ussi, Aics, Lega calcio serie C e FederCusi, Gianfranco Coppola, Andrea Lobina, Paolo Nacarlo e Antonio Dima. Sono intervenuti il campione olimpico Daniele Masala, il già segretario generale Coni e commissario Figc, Roberto Fabbricini, i delegati di Regione Sardegna, che finanzia il progetto, Renato Serra e Laura Tascedda (direttore generale e dirigente assessorato regionale Sport e Pubblica istruzione), comune di Arzachena, Cristina Usai e Nicola Occhioni (vice sindaca e assessore Pubblica istruzione), l’inviato del Tg1-Rai, Leonardo Metalli. Iacopo Volpi, neo direttore di Rai Sport, ha curato la moderazione.

In data Giovedì 15 giugno, alle 11.30, l’Auditorium (via Pietro Dettori, n. 1, Arzachena) ospita la conferenza stampa del torneo di padel Memorial Giampiero Galeazzi. L’evento si terrà ad Arzachena da giovedì 15 a domenica 18 giugno negli impianti Skg Arena e Padel Deer-Porto Cervo. Il Memorial è curato da Aics e Ussi, patrocinato da Regione Sardegna, Odg, Fnsi, Ussi, Aics, Università di Cagliari, FederCusi, Sport e salute, Lega serie B, Figc-Lnd Sardegna, comuni di Arzachena, Tempio e Cagliari ed è in media partnership con la Rai. Alla conferenza prendono parte il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, i presidenti di Ordine dei giornalisti, Ussi nazionale e regionale, Francesco Birocchi, Gianfranco Coppola e Paolo Mastino, il presidente della conferenza dei presidenti Ussi, Mario Zaccaria.