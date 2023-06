Sport Alghero Bike vince con i giovanissimi e i Master

Un fine settimana denso di emozioni e vittorie per i ciclisti di Alghero Bike. I giovanissimi impegnati ad Olbia su Strada, nel secondo Memorial Peppino Canu, conquistano il podio con un meritatissimo 2° posto e il cui punteggio va a conferire ai giovani della scuola, il primo posto nel Campionato Interprovinciale del Nord Sardegna 2023 su bici da strada. Sempre in casa Alghero Bike, Sandro Marras, master 4, conquista il podio e diventa Campione Regionale Cross Country nella gara XC disputata domenica a Sarroch. Il reparto Racing dell’Alghero Bike non si ferma e punta dritto al prossimo fine settimana dove i Master saranno impegnati nella gara a circuito su strada a Ploaghe, organizzata dagli amici della Ciclobottega Factory Team di Sassari. I piccoli ciclisti di Alghero Bike School, saranno invece ospiti a Calangianus sempre su strada per il Memorial Domenico Columbano.