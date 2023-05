Sport Si vola verso l’ultima giornata dedicata alle fasi finali dell’Europeo giovani U21 del Mondiale master di kiteboarding

Si vola verso l’ultima giornata dedicata alle fasi finali dell’Europeo giovani U21 del Mondiale master di kiteboarding. In questa settimana le vele dei kiters migliori al mondo hanno colorato il Golfo di Oristano e portato al pubblico un’anticipazione di quello che si potrà vivere nel Golfo di Marsiglia durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Perfette condizioni climatiche hanno caratterizzato la penultima giornata e i giochi si fanno sempre più serrati. In vetta alla classifica maschile del “Formula Kite Youth European Championship” resta saldo il cinese Qbin Huang a sette punti di distanza da Riccardo Pianosi, conferma la terza posizione il ceco Vojtech Kosk dopo una giornata avvincente e con i ragazzi suddivisi in flotta gold e silver. Resta aperta la battaglia tra le giovanissime, in cima c’è Heloise Pegourie inseguita da Julia Damasiewcz per soli quattro punti. L’atleta polacca si è frapposta tra la prima francese e la sua compagna di team Lysa Caval, a 18 punti da Pegourie. Il “Kitefoil Open Masters World Championship” parla ancora francese con Billy Guy-Maupas, seguito dal turco Ejder Ginyol e il danese James Johnsen (GM). Classifica invariata anche per gli italiani Simone Romano e Alessandro Giannini, rispettivamente sesto e settimo e quindi in top ten. “Le condizioni meteo sono state migliori rispetto ai giorni precedenti e questa importante fase finale ha portato gli atleti a poter avvalersi del buon vento per poter performare al loro meglio- commenta Sergio Cantagalli, direttore sportivo di questi due grandi eventi racchiusi in una settimana.- Il livello in acqua ha dimostrato che ci sono atleti che hanno una marcia in più rispetto ad altri e domani ci garantiranno un bello spettacolo, degno di un campionato mondiale e di un europeo.” Diretta mondiale. Le fasi finali che si disputeranno nello specchio acqueo di Torregrande saranno trasmesse in diretta mondiale attraverso i canali web e social della Formula Kite, la telecronaca sarà in lingua inglese. Concerti e dj set. Domenica 28, a chiudere questo grande evento, gireranno i dischi del Dj Sandro Azzena.