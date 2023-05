Tutto pronto per il "Vento de l'Alguer 2023"

Grazie al supporto di Mura Prefabbricati come sponsor e alla collaborazione di altri partner, la Lega Navale di Alghero offrirà un'indimenticabile giornata di competizione e divertimento. Una straordinaria occasione e un evento che celebra lo spirito della vela e l'eccellenza sportiva. La premiazione della regata si svolgerà alle ore 19:00 presso la Spaghetteria Al Solito Posto, situata nel centro di Alghero. Sarà l'occasione per festeggiare i vincitori e celebrare l'energia e la passione della vela. Durante la premiazione,il comitato organizzatore avrà il piacere di offrire una degustazione dei pregiati vini della Cantina Rigàtteri.

Domenica 21 Maggio si terrà la seconda regata del Campionato Vento de l'Alguer organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana sotto l'egida della III Zona della Federazione Italiana Vela, un evento imperdibile per gli amanti della vela. Quest'anno la regata presenta un nuovo e emozionante format, che renderà la competizione ancora più avvincente e stimolante. Partenza alle 11:00 nella suggestiva rada di Alghero che offre un paesaggio mozzafiato e condizioni di vento ideali per una competizione di vela di alto livello. I partecipanti dovranno essere presenti in tempo per il briefing pre-regata e le operazioni di preparazione delle imbarcazioni. La seconda regata del Campionato Vento de l'Alguer con il nuovo emozionante format è un evento imperdibile per gli amanti della vela e per coloro che desiderano vivere un'esperienza unica nel suggestivo scenario di Alghero.