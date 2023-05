Sport Mister Ranieri mette in guardia la squadra per la trasferta di Cosenza

Tutta una serie di combinazioni, da rompicapo. Mister Ranieri non si cura di come andrà a chiudersi la “regular-season”, punta solo il Cosenza. E vuol conquistare l’intera posta per poi avere le risultanze su quale sarà la classifica finale. “Pensiamo a noi, poi vedremo”. Sarà scontro duro al San Vito, senza esclusione di colpi. Anche ai padroni di casa servono punti in chiave salvezza per evitare la lotteria dei “play-out”. “Ho visto negli occhi dei miei la giusta determinazione.-ha detto Ranieri-Siamo consapevoli delle difficoltà della gara. Il Cosenza è formazione compatta, che gioca prevalentemente sulle fasce, però nella speciale classifica dei cross effettuati occupa l’ultimo posto”. Concentrazione e determinazione, questi gli ingredienti dai quali il Cagliari non può prescindere. I precedenti in terra cosentina, tra serie B e C parlano leggermente a favore dei padroni di casa che hanno vinto 4 volte, 3 le affermazioni dei rossoblù isolani mentre c’è stato un solo pareggio per un totale di 8 confronti. Inoltre Ranieri chiede sostegno incondizionato da parte della tifoseria: “Per noi sono troppo importanti. Da quando ho rimesso piede a Cagliari ho sempre invocato da parte della nostra gente un impegno a soffiarci dietro ed a sostenerci. Gli errori ci possono anche stare, ma quel che conta è la voglia di vincere”. È prevedibile che il mister ricorra ancora allo schema con la doppia punta anche in considerazione del fatto che Prelec ha recuperato dalla gastroenterite che gli ha fatto saltare l’ultimo confronto alla “Unipol Domus” contro il Palermo. Mancosu agirà sulla trequarti a supporto proprio di Prelec ed il cannoniere Lapadula, quest’ultimo miglior realizzatore nella cadetteria.