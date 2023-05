La Porto Cervo Racing vince la coppa scuderia al 28° Rally Internazionale Golfo dell'Asinara

Nella gara organizzata dall'Automobile Club Sassari, top ten per tre equipaggi Porto Cervo Racing e due co-piloti: i vincitori della scorsa edizione, Auro Siddi e Giuseppe Maccioni, su Skoda Fabia Evo (Motor Team), hanno terminato al quarto posto assoluto, seguiti, al quinto posto, dal pilota del Team Vittorio Musselli coadiuvato alle note dal co-pilota nonché Fiduciario/Delegato ACI Sport Sardegna Giuseppe Pirisinu, sempre su Skoda Fabia (Miele Racing). Sesta posizione assoluta per il co-pilota Marco Murranca che ha letto le note a Egisto Vanni, sempre su Skoda Fabia (Colombi Racing Team), ottava posizione assoluta, primo posto di gruppo RC4N e classe Rally4 per l'esperto co-pilota Salvatore Musselli in coppia con Andrea Pisano (Peugeot 208 Rally4), e nona posizione assoluta per Sandro Locci e Fabrizio Musu su Skoda Fabia R5/Rally2 (Colombi Racing Team). Tredicesima posizione assoluta per Roberto Cocco e Sergio Deiana sempre su Skoda Fabia (Miele Racing), ventiquattresimi assoluti e quarti di classe Rally4-R2 Alessandro Murgia e Giuseppe Porcu (Peugeot 208 Rally4) e infine, venticinquesima posizione assoluta e secondo posto di classe R3 per Giuliano Tilocca e Lirio Baglio su Renault Clio R3. Alla gara, valida come prima prova della Coppa Rally Zona 9 e, tra le altre validità, come seconda prova del Campionato Rally Delegazione Sardegna ACI Sport, la Porto Cervo Racing era presente anche con i suoi Ufficiali di gara, figure professionali fondamentali per la realizzazione di ogni evento motoristico.





“Siamo molto orgogliosi del risultato conquistato dai nostri portacolori”, ha commentato il presidente della scuderia Porto Cervo Racing Mauro Atzei, “un risultato che conferma il grande impegno da parte dei nostri ragazzi e mette in luce le loro doti agonistiche. Da parte di tutta la Scuderia, un plauso e un sentito ringraziamento ai nostri piloti, co-piloti per aver portato in alto, anche in questa gara, i colori del Team e, infine, ringraziamo gli Ufficiali di gara presenti al Rally Internazionale Golfo dell'Asinara”. Prossime gare. Nel weekend del 20-21 maggio la Porto Cervo Racing sarà presente in Toscana, al Rally degli Abeti e dell'Abetone (valida come prova della Coppa Rally 6ª Zona) con l'equipaggio formato da Paolo Moricci-Paolo Garavaldi su Renault Clio Rally4 (curata dalla divisione sportiva dell'azienda La T Tecnica). Il programma prevede la partenza sabato 20 maggio alle 16:01 e l'arrivo domenica alle 16:45 a San Marcello Pistoiese. Sette le prove speciali previste, per un totale di 64,85 chilometri cronometrati e 235,99 complessivi. Web e Social. Nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing https://www.portocervoracing.it/web/ - che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) - è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, nel sito internet è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “Rally Terra Sarda Storico” organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma dal 6 all'8 ottobre 2023.

Un altro weekend di successi per la Porto Cervo Racing. Al Rally Internazionale Golfo dell'Asinara il Team ha vinto la coppa scuderia grazie ai prestigiosi risultati dei suoi portacolori. Siddi-Maccioni, il pilota Vittorio Musselli, Locci-Musu, Cocco-Deiana, Murgia-Porcu, Tilocca-Baglio, i co-piloti Marco Murranca e Salvatore Musselli, hanno portato in alto i colori della Scuderia nella 28ª edizione della gara. Nel fine settimana appuntamento in Toscana con l'equipaggio Moricci-Garavaldi al via del Rally degli Abeti e dell'Abetone. Secondo Rally moderno della stagione motoristica sarda e seconda vittoria della coppa scuderia per la Porto Cervo Racing. Dopo aver conquistato l'ambito riconoscimento al Rally del Sulcis-Iglesiente, la scuderia Porto Cervo Racing, grazie ai risultati dei suoi portacolori, si è confermata miglior scuderia al prestigioso Rally Internazionale Golfo dell'Asinara. Nella 28ª edizione della gara, Trofeo Rete Metropolitana del Nord Sardegna, primo appuntamento della Coppa Rally 9ª Zona, i sei equipaggi del Team e i due co-piloti hanno portato in alto i colori della Scuderia conquistando ottimi risultati in una gara impegnativa soprattutto a causa dell'incertezza meteo vissuta nella prima giornata.