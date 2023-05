Tennistavolo Sassari: tre atleti sassaresi ai Campionati Italiani Paralimpici

Entrambi giocheranno in classe 3. Prenderà invece parte al torneo femminile del gruppo 1-5 la classe 4 Maria Paola Tolu, che fa parte dell'altra squadra del Tennistavolo Sassari sempre inserita nel girone B della A2 per il gruppo 1-5. Sul campo siciliano si daranno battaglia tutti i migliori esponenti del movimento tricolore, compresi i campioni della Nazionale azzurra. In tutto gli atleti in gara saranno 146.

Ci sono anche tre pongisti del Tennistavolo Sassari ai Campionati Italiani Paralimpici che si disputano al PalaRescifina di Messina da giovedì 18 a domenica 21 maggio. Si tratta di Giuseppe Demontis, che fa parte del Tennistavolo Sassari che ha giocato nel girone B di A2 del gruppo 1-5, e di Alberto Corradi, suo compagno di squadra noto per essere ottimo tennista nonché organizzatore del Sardinia Open di Alghero, uno dei migliori tornei al mondo di tennis in carrozzina.