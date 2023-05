Tennistavolo Sassari: open day per il progetto “Tennistavolo per tutti e per tutte le età”





L’obiettivo generale che il bando di Sport e Salute intende perseguire è la diffusione, la promozione e l’incremento della pratica sportiva di base, nonché l’aumento del numero di persone che conducono stili di vita attivi, con l’obiettivo ultimo di contrastare, prevenire e ridurre sedentarietà, obesità - fattori di rischio per la salute - isolamento e disagio sociale. Per la linea d’intervento nell’ambito della quale è stato finanziato il progetto della Fitet denominato “Tennistavolo per tutti e per tutte le età”, i target di riferimento sono: 1) persone over 65, con l’obiettivo prioritario di accrescere la consapevolezza sui benefici dell’attività fisica, offrendo occasioni per mantenersi attivi che tengano conto delle mutate esigenze e stili di vita; 2) soggetti fragili, con l’obiettivo prioritario di rendere lo sport accessibile a tutti e di incidere sulle ragioni, oltre quelle economiche, che ad oggi allontanano dallo sport le persone in contesti di svantaggio psico-socio-economico.

Il Tennistavolo Sassari è stato inserito dalla Federazione nel progetto “Over 65 e soggetti fragili” che prevede quattro linee di intervento previste dal bando pubblicato da Sport e Salute S.p.A per la promozione dell’attività sportiva. La società sassarese presenterà il progetto venerdì 19 maggio alle 16.30 nella palestra scolastica della n°2. Saranno presenti i dirigenti e i tecnici del Tennistavolo Sassari.