Il Banco di Sardegna Sassari strapazza la Reyer Venezia e pareggia la serie playoff

Permane comunque l’equilibrio anche nel secondo periodo, quando Gentile e Diop si caricano il Banco di Sardegna sulle spalle e Tessitori si sblocca da tre punti (27-26). Tocca poi a Spissu (10 punti) prendersi il proscenio con recupero e tripla ma uno scatenato Diop domina sotto i tabelloni tenendo l’equilibrio sul 33-32. Sul finire del tempo, Watt da sotto e Park dalla distanza rispondono alla bomba di Kruslin e a un bel contributo di Jones per il 36-37, punteggio su cui le squadre tornano negli spogliatoi. Dopo un libero in apertura di ripresa di Watt, Sassari cerca l’allungo grazie a un tiro difficile mandato a bersaglio da Dowe, un taglio di Stephens e il jumper di Jones del +6. A seguito di un timeout chiamato da coach Spahija, Spissu scuote i lagunari ma Dowe alza ancora per Stephens, firma un gioco da tre punti di potenza e poi un intercetto vincente di Jones vale il 40-50. Kruslin realizza poi la bomba del massimo vantaggio sul +13, Tessitori e un volo di Brooks in contropiede riaccendono anche il Taliercio, prima che Diop risponda ancora al numero 00 della Reyer tenendo la doppia cifra di vantaggio a favore dei biancoblu (46-57 dopo 30’). Nell’ultimo quarto, Robinson (12 punti e 5 assist) e Dowe segnano ancora da tre punti e l’arcigna difesa del Banco di Sardegna viene finalizzata anche dall’altra parte da Stephens e Kruslin, che piazzano i canestri da lontano del +22 a 6’ dalla fine. Watt sveglia la sua squadra dal torpore sotto i tabelloni ma Bendzius e Diop sigillano il successo biancoblu che vale il pareggio nella serie. Finisce 55-81.

Il Banco di Sardegna Sassari strapazza letteralmente la Reyer Venezia e riapre i giochi spostando la serie al PalaSerradimigni sull’1-1. Partono forti i padroni di casa, trainati dalle giocate di energia di Parks (10 punti e 4 rimbalzi) e del tiratore Bramos ma Kruslin (11 punti) in contropiede sblocca gli ospiti e le incursioni di un super Dowe (14 punti, 5 rimbalzi e 8 assist) valgono il 9-6. Grazie a un recupero e a un jumper di Jones (12 punti e 4 rimbalzi), la Dinamo sorpassa gli avversari e replica a Parks e compagni per l’11-12. Successivamente, proseguono i botta e risposta nel punteggio con Granger a realizzare da oltre l’arco e a trovare Watt (9 punti) sotto i tabelloni e un super Dowe a caricarsi i biancoblu sulle spalle e a combinare con Diop (20 punti e 7 rimbalzi) per il 18-18. Il quarto si chiude poi con un pick and roll tra Dowe e Diop e un taglio facile e un palleggio arresto e tiro a fil di sirena di Granger (22-20 dopo 10’).