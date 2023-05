Special Olympics Italia team Sardegna in campo al torneo SKF Italia meet the world

Si scende in campo domenica 21 maggio presso l’impianto sportivo “Il podio” a Porte (TO), in Via Martellotto, Località Malanaggio, a partire dalle ore 9:30 fino al pomeriggio quando, al termine degli incontri, si svolgerà la premiazione di tutte le squadre in un clima di festa, condivisione e divertimento. In palio, la possibilità di partecipare come "SKF Italia" al Gothia Special Olympics Trophy, l’evento internazionale riservato a formazioni aderenti all’Organizzazione Special Olympics, in programma a Göteborg, in Svezia, dal 16 al 22 luglio 2023. L’ingresso all’impianto per assistere alle partite è libero.

Tre team si sfideranno la prossima domenica durante il torneo di calcio giovanile organizzato da SKF. Inclusiva e nata per condividere e diffondere i valori positivi dello sport, la competizione è dedicata a squadre di atleti con disabilità intellettiva certificata. In campo: Insuperabili, Special Olympics Italia team Sardegna e Amici del Meet the World A sfidare i campioni in carica, gli Insuperabili, quest’anno arrivano due nuove squadre: si tratta dei ragazzi della Special Olympics Italia team Sardegna e degli Amici del Meet the World, una nuova formazione che riunisce atleti provenienti da diverse società per dare loro la possibilità di prendere parte all’iniziativa organizzata da SKF e dedicata a squadre composte da giocatrici e giocatori con disabilità intellettiva certificata nati tra il 1994 e il 2007.