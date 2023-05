Presentazione Cagliari-Palermo da parte di mister Ranieri

Ranieri poi torna per un attimo alla gara di Perugia, un 5 a 0 eclatante a favore della compagine rossoblù: “Siamo riusciti a sbloccare subito la gara e poi bravi a sfruttare le occasioni. Ci siamo meritati la fortuna, che aiuta gli audaci”. Cagliari quasi al completo contro la compagine di Eugenio Corini, considerato che staranno fuori gli infortunati Capradossi e Falco e lo squalificato Altare. Sostanzialmente non dovrebbe variare il modulo di riferimento con Mancosu a giostrare sulla trequarti a supporto della coppia d’attacco che prevedibilmente sarà formata da Lapadula e Prelec, con qualche timida “chance” per Luvumbo, apparso in forma smagliante in settimana ad Oristano dove ha messo a segno una tripletta. Ancora Ranieri chiude con una riflessione: “Il girone di andata è servito per farci capire che la serie B è un campionato insidioso e per calarci nella dimensione, che è diversa rispetto alla massima serie. Ora finalmente abbiamo la giusta mentalità ed i ragazzi sono consci che i “play-off” saranno molto duri. Poi teniamo in considerazione un fattore importante: chiamarci Cagliari fa si che tutti contro di noi vogliano disputare una grande prestazione e ciò rende le cose ancora più difficili”.

Un derby delle isole a tinte forti. Anzi, fortissime. Due squadre che puntano i “play-off”: Cagliari che li ha oramai acquisiti aritmeticamente ed è alla ricerca della migliore posizione nella “griglia” iniziale e Palermo che si deve ancora conquistare l’accesso. Ranieri arriva da una sonante vittoria a Perugia e non ha intenzione di interrompere un “trend” favorevole approfittando del turno casalingo: “Cercheremo di centrare il quarto posto.-ha detto il mister-Anche se però adesso l’attenzione è solo per il Palermo. Confronto difficile contro una formazione in salute. Mancherà Brunori, il loro cannoniere, e per noi potrebbe essere un piccolo vantaggio”. Poi l’affetto dei tifosi, che hanno accompagnato la squadra in settimana nell’amichevole di Oristano contro la Tharros: “La gente fa sacrifici per venire a vederci giocare ed è un dovere andare a trovarla quando ci è possibile. Mi emoziona il loro affetto. In occasione della partita che abbiamo giocato in settimana mi è stato possibile utilizzare coloro che hanno poco minutaggio in campionato. Meriterebbero tutti di giocare, ma io sono costretto a fare delle scelte, talvolta dolorose, tuttavia necessarie”.