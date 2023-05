FC Alghero ospita lo Sporting Uri per un match ad “alta quota”

“Contro lo Sporting Uri, oltre ad essere uno scontro diretto – dice mister Zani – per noi rappresenta una finale perché in caso di risultato positivo, non dico che chiudiamo il discorso campionato, ma saremo in una condizione di giocare le ultime tre giornate con serenità. Sappiamo che domenica non sarà facile contro lo Sporting Uri perché è l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà riuscendo a pareggiare all'andata. Una squadra ben organizzata, ben allenata, con una rosa formata da giocatori esperti, di spessore. Sono sicuro che sarà una bella partita – prosegue il tecnico algherese – lo Sporting immagino giocherà sin dal primo minuto all'attacco. Ai miei giocatori chiederò massima attenzione in difesa e rapidità nelle ripartenze. Per quanto ci riguarda – conclude Pippo Zani – siamo pronti per questa sfida, ho quasi tutti a disposizione. Infine lancio un appello ai tifosi affinché vengano numerosi come sempre”

Nel campionato di Terza Categoria di calcio si gioca la quartultima giornata e la capolista Fc Alghero, reduce dall'importantissima vittoria sul campo del Centro Storico Sassari e dal turno di riposo, ospiterà, questa domenica al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo, con inizio alle ore 15, la vice capolista Sporting Uri. Gli uresi hanno due punti in meno dei catalani, ma devono ancora riposare una giornata, per cui la partita di domenica assume un grande valore in vista dello sprint finale con la Fc Alghero che ha dalla sua una partita in più da giocare avendo già riposato. Tra l'altro lo Sporting Uri è l'unica squadra, ad oggi, ad aver conquistato punti contro la Fc Alghero, pareggiando 2 – 2 la partita di andata. Questa volta però la Fc Alghero giocherà sul proprio campo davanti ai suoi tifosi. In casa giallorossa squadra quasi al gran completo con un paio di incognite, sulle quali l'allenatore Pippo Zani deciderà solo all'ultimo momento poco prima della gara.