Sport Nel weekend, tre appuntamenti per la Porto Cervo Racing: Rally Montecatini e Valdinievole, Sarnano-Sassotetto e Slalom città di Loceri

Un altro fine settimana ricco di impegni per la scuderia Porto Cervo Racing. Nel weekend, la Scuderia con l'equipaggio Moricci-Garavaldi (Renault Clio Rally4) sarà al via del 38° Rally Montecatini e Valdinievole, il pilota Mario Murgia (Mitsubishi Lancer Evo X) correrà il 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti e, infine, il pilota Giuseppe Porcu (Peugeot 106 S16, gruppo A) sarà al via del 6° Slalom città di Loceri. Rally, Velocità in salita e Slalom: ecco il ricco weekend agonistico della scuderia Porto Cervo Racing. Dopo il grande entusiasmo da parte di tutti per la presentazione del libro “Porto Cervo Racing la storia, la passione, i successi” - opera editoriale che racconta i primi ventidue anni di attività del Team – la Scuderia presieduta da Mauro Atzei è pronta a riaccendere i motori in Toscana, nelle Marche e in Sardegna. Rally. In Toscana, l'equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi, a bordo della Renault Clio Rally4 curata dalla divisione sportiva dell'azienda La T Tecnica, sarà allo start del 38° Rally Montecatini e Valdinievole. La partenza è in programma sabato 29 aprile alle 18:50 da Piazza Giusti a Montecatini Terme, mentre l'arrivo sarà a Larciano, Piazza Vittorio Veneto, dalle 16:45 di domenica 30. Il percorso prevede tre prove speciali da ripetere tutte per due volte: Larciano, Buggiano e Avaglio, per un totale di 53,26 chilometri cronometrati e 214,55 complessivi. La gara, organizzata da Jolly Racing Team in collaborazione con Laserprom 015, dopo ben dodici anni torna a Montecatini, sua “città natale”, grazie all'apertura dell'Amministrazione Comunale e del forte interessamento e collaborazione della Scuderia Motor Zone e dell'associazione Team68 Racing del “nostro” co-pilota Paolo Garavaldi, i quali hanno fatto da forte stimolo affiancando gli organizzatori nella realizzazione del progetto. Velocità in salita. Nelle Marche, al 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti valido come 2° round di Campionato Italiano Velocità Montagna e terza prova del TIVM zona centro nord, sarà al via il pilota Mario Murgia al volante della sua performante Mitsubishi Lancer Evo X con il numero 162 sulle fiancate. La sfida cronometrica si svolgerà sull’affascinante tracciato della lunghezza di 9,927 chilometri che uniscono l’abitato di Sarnano con la vetta del Sassotetto, 783 metri più in alto, attraverso una pendenza media del 7,92%. Venerdì 28 aprile sono in programma le verifiche, sabato 29, i piloti affronteranno due manche di ricognizione, mentre domenica 30 aprile la gara sarà in salita unica. Slalom. Da un Campionato Italiano ad un altro: a Loceri si correrà la seconda prova della massima serie tricolore della specialità, la sesta edizione dello slalom cittadino, dove sarà presente il nostro pilota Giuseppe Porcu che, come lo scorso anno, correrà a bordo di una Peugeot 106 gruppo A (#47). Nell'elenco iscritti è presente anche il pilota Mirco Lorrai che, purtroppo, non potrà essere al via a causa di un problema alla sua Peugeot 106. Il programma prevede sabato 29 aprile, dalle 16 alle 20, le verifiche nella zona artigianale, mentre domenica 30 aprile, la partenza da via Roma per la manche di ricognizione è fissata alle 9:30 e, a seguire, le tre manche di gara. Web e Social. Nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing https://www.portocervoracing.it/web/ - che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) - è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, nel sito internet è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “Rally Terra Sarda Storico” organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma dal 6 all'8 ottobre 2023.