FC ALGHERO BATTE ATLETICO MUROS PER 8-0

Al 61° calcio di rigore per il Muros che Merella spreca calciando sulla traversa. Nell’occasione cartellino rosso a Cingotti per fallo da ultimo uomo. La FC Alghero, nonostante l’uomo in meno, è sempre padrona del campo e al 68° usufruisce di un rigore per fallo su Finca. Dal dischetto lo stesso Finca sigla il 5-0. Gli ultimi ventiminuti la FC Alghero perde per infortunio Michele Cherchi e, non avendo più sostituzioni da fare, gioca in 9 contro 11. La squadra non molla, anzi sembra giocare con una marcia in più e, al 76°, usufruisce di un secondo calcio di rigore che Carta realizza con sicurezza. Lo stesso Carta si ripete all'80°, questa volta in contropiede siglando il 7-0. Non è finita perché all’85° i catalani, in contropiede, questa volta con Finca, vanno in gol per l’8-0 finale. Da evidenziare che, per l'occasione, la società FC Alghero e il suo presidente Andrea Alessandrini hanno aderito alla Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Tabellino Fc ALGHERO – Atletico MUROS: 8 – 0 Fc ALGHERO: Serra, Carbone (61° Cariga), Cingotti, Ardu (54° Rizzu) Sanna Michele, Gnani, Nunfris, Sanna Alessandro (53° Catogno), Cherchi, Satta (65° Carta), Fofana (46° Finca). Allenatore: Pippo Zani A disposizione: Bellinzis, Campus, Gallo, Moro. Atletico MUROS:Dessole, Milia, Zuri, Echafaoui (80° Nurra), Daouda-Ba, Rojbani (60° Fancello), Sussarellu, Onali, Santoru, Merella (76° Pintus), Barroccu. Allenatore: Fabio Mura Arbitro: Croce di Alghero Reti: 1° Satta, 29° Fofana, 43° e 47° Cherchi, 68° (r) e 85° Finca, 76° (r) e 80° Carta

Una FC Alghero inarrestabile batte anche l'Atletico Muros per 8-0 e conquista una vittoria meritata e tre punti in classifica che gli consentono di rimanere imbattuti da soli in vetta alla classifica del girone F del Campionato di Terza Categoria. Al di là di come possa far pensare il risultato finale, l'Atletico Muros ha dato del filo da torcere soprattutto nel primo tempo, giocando a testa alta e, in qualche occasione, rendendosi pericoloso. Per gli algheresi di Pippo Zani vittoria mai in dubbio con gol di Satta. Fofana e le doppiette per Cherchi, Finca e Carta. Si parte e, dopo appena 75 secondi, la FC Alghero si porta in vantaggio con un tiro dal limite di Satta lanciato da Michele Sanna. Al 5° il Muros sfrutta un “buco” a centrocampo e Rojbani si invola indisturbato verso l’area di rigore algherese. Ottima la scelta di tempo del portiere Serra che sventa la minaccia. Al 9° algheresi vicini al raddoppio ancora con Satta che, su azione d’angolo, colpisce di prima e sfiora il palo destro. Si va al 29° quando i giallorossi raddoppiano con un tiro ravvicinato di Fofana che anticipa il diretto marcatore. FC Alghero costantemente in avanti e al 37° una punizione dal limite di Ardu sfiora l’incrocio dei pali. Nel finale di primo tempo prima Satta sfiora la marcatura, poi al 43° Cherchi, servito da Gnani , sigla il 3-0. Si va al secondo tempo e, dopo un minuto, Cherchi, con un preciso colpo di testa, supera il portiere ospite Dessole, depositando in rete il pallone del 4-0. Al 55° Satta calcia da distanza ravvicinata e la difesa libera.