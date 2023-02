FC ALGHERO SABATO IN TRASFERTA CONTRO IL NUGHEDU

I giallorossi, reduci dalla vittoria casalinga, di due settimane fa, contro il Marzio Lepri, come sottolinea il tecnico Pippo Zani, vogliono proseguire nella striscia positiva consapevoli che andranno a far visita ad un Nughedu che in casa, sul campo in terra battuta di via Sadde, concede pochissimo: “Il Nughedu è una buona squadra con delle individualità molto interessanti. All'andata mi fecero un'ottima impressione. Per quanto ci riguarda dobbiamo scendere in campo concentrati e giocare come sappiamo, senza dare nulla per scontato”.





Per l'occasione l'allenatore algherese potrebbe avere a disposizione la rosa al completo anche se ci sono ancora dei dubbi su un paio di titolari: “Chi scenderà in campo darà il massimo come sempre, ne sono convinto – conclude mister Zani – per cui vedremo, poco prima della partita, le scelte da fare. In ogni caso, chi andrà in panchina, saprà farsi trovare pronto come sempre”.

Dopo la pausa per i festeggiamenti di carnevale, ritorna in campo anche la Terza Categoria e la FC Alghero sarà di scena, questo sabato 25 febbraio, calcio di inizio alle ore 15, sul campo del Nughedu per la quindicesima giornata (seconda di ritorno). La formazione algherese arriva all'appuntamento forte del primato in classifica con 37 punti frutto di dodici vittorie e un pareggio. Gli avversari del Nughedu, invece, occupano il sesto posto in classifica con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.