L'Alghero pareggia 2-2 a Nulvi e resta in testa alla classifica

Al rientro in campo l’Alghero prova ancora a fare la partita. All’8’ sfiora il raddoppio dopo una bella azione corale. Ma è questione di minuti perché il nuovo vantaggio arriva al 13’: punizione dalla destra di Mereu e Correddu svetta di testa sul secondo palo, battendo il portiere nulvese. Al 16’ bella triangolazione Mula-Puddu, ma la conclusione dell’attaccante algherese è troppo debole e non impensierisce l’estremo difensore del Monte Alma. Alla mezz'ora i padroni di casa trovano il pareggio con Falchi, complice anche una disattenzione della difesa giallorossa. Finisce così 2-2, con un punto che lascia un po' l’amaro in bocca. In classifica l’Alghero è sempre primo ma ora con un solo punto di vantaggio sull’Ittiri Sprint.





Tra due settimane, il 26 febbraio, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia è in programma lo scontro diretto. TABELLINO MONTE ALMA - ALGHERO 2-2 MONTE ALMA: Picconi, Serra (28’ st Canu), Fenu, Pinna, Falchi C., Sechi (9’ st Pintus), Deriu (43’ st Latte), Auzzas, Muglia, Manca (5’ st Cubaiu), Bonivardi. In panchina: Senes, Abozzi, Falchi F., Dedola, Posadinu. Allenatore: Ivano Falchi ALGHERO: Frau, Correddu, Tedde, Mereu, Masala Antonio, Urgias, Sasso (21’ st Libi), Mula (43’ st Finetti), Martinez, Puddu, Livesi (11’ st Marras). In panchina: Sechi, Monti, Caddeo, Caria, Pinna P., Masala Angelo. Allenatore: Gianni Piras RETI: 5’ pt Sasso, 33’ pt Deriu; 13’ st Correddu, 30’ st Falchi

L’Alghero torna da Nulvi con un punto che permette di rimanere in testa alla classifica del girone E di Prima Categoria ma anche con qualche rimpianto per non aver portato a casa l’intero bottino. Finisce 2-2, con i giallorossi rimontati due volte. La prima grande occasione è del Monte Alma al 4’ ma Manca la sciupa clamorosamente. Dopo neanche un minuto ecco il vantaggio giallorosso: Puddu imbecca Sasso, che con un ottimo inserimento in area di rigore trafigge il portiere con il destro. Al 17’ Manca va ancora vicinissimo al gol, che arriva comunque al 33’ sull’asse Bonivardi – Deriu, con quest’ultimo che finalizza dopo una bella giocata. Succede poco altro e il primo tempo si chiude sull’1-1.