FC Alghero batte 6-2 il Marzio Lepri e consolida il primato

Dopo lo scampato pericolo la Fc Alghero ha riordinato le idee e al 31° ha raddoppiato con un bel tiro dal limite di Satta che non ha lasciato scampo all’estremo difensore sassarese. Si va al 37’ ed FC Alghero cala il tris con Fofana che, in contropiede, ha superato il numero uno ospite tra gli applausi del pubblico. Nella ripresa gli ospiti avanzano il baricentro del gioco e, al 52° hanno accorciato le distanze con un bel gol di Pulina, direttamente su punizione dalla lunga distanza. Gli ospiti prendono coraggio, ma sono gli algheresi ad andare nuovamente in gol, al 60°, con il nuovo acquisto Finca. Al 67°, una disattenzione in fase difensiva, consente agli ospiti di siglare il secondo gol con Solinas. Un gol che non impensierisce più di tanto la squadra di casa che, un minuto dopo, colpisce il palo destro con Michele Cherchi.





Lo stesso Cherchi al 75°, servito da un prezioso assist di Finca, regala il quinto gol al FC Alghero. Ancora FC Alghero vicinissimo al gol all’85° con Thomas Livesi che, in velocità, calcia a botta sicura con Piredda che si salva con una corta respinta. La partita si chiude al 93° con il meritato gol per Thomas Livesi che, in contropiede, sigla il 6-2 finale.





FC ALGHERO – MARZIO LEPRI TORRES: 6 – 2 Fc Alghero: Serra, Carbone, Cingotti (76° Cariga), Nunfris, Sanna Michele, Gallo, Rizzu, Sanna Alessandro (46° Delias), Cherchi, Satta (62° Livesi), Fofana (46° Finca e dall'84° Campus). Allenatore: Pippo Zani A disposizione: Bellinzis, Gnani, Moro, Monni. Marzio Lepri Torres: Piredda, Pedoni, Usai, Nuvoli, Marras Marco, Marras Nicolò (76° Piu), Fara (87° Unzamu), Fiori, Poddighe (60° Sechi), Pulina, Solinas (87° Piroddu). Allenatore: Gavinuccio Piu A disposizione: Manca, Moccia. Arbitro: Nicolò Guiso di Sassari. Reti: 25° Gallo, 31° Satta, 37° Fofana, 52° Pulina, 60° Finca, 67° Solinas, 75° Cherchi, 93° Livesi

Tanti gol ed emozioni nella gara che ha visto vittorioso il FC Alghero per 6 – 2 contro il Marzio Lepri Torres nella gara valida per la prima giornata di ritorno del girone F di Terza Categoria. Una partita entusiasmante dove gli algheresi hanno messo in mostra un nel gioco ricco di spunti interessanti. Di fronte il Marzio Lepri Torres che ha dimostrato di essere una bella squadra che ha lottato sino alla fine. I primi venti minuti di gara ha visto i giallorossi padroni del campo e gli ospiti più attenti in fase difensiva. Poi al 25° il risultato si è sbloccato con FC Alghero che si è portato in vantaggio: batti e ribatti nell’area piccola con il giovanissimo Gallo che si è avventato sulla palla, depositandola alle spalle di Piredda. Al 30° ospiti pericolosi, ma la difesa algherese ha controllato bene.