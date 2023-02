Sport Gara combattuta per la Web Project Sottorete - 3 a 0 contro l'U.S. Ariete

Sabato scorso per la Web Project Sottorete è stata una serata difficile. Nella palestra della scuola media Maria Carta di Via Malta ad Alghero si è svolta l’undicesima gara del campionato di Serie C di pallavolo tra la Web Project Sottorete e la U.S. Ariete. Un incontro molto combattuto soprattutto nel secondo e terzo set. L’inizio dell’incontro è stato difficile per gli uomini di Mister Guido che sono andati sotto nel punteggio. Grazie ad una prova di tenacia la Web Project Sottorete è riuscita quasi a pareggiare la situazione rimontando punto dopo punto l’iniziale dominio della squadra di Oristano. La freschezza atletica dei ragazzi dell’U.S. Ariete ha permesso alla stessa di chiudere il primo set per 25 a 19. Il secondo set è stato più equilibrato con gli algheresi che ci hanno provato per tutto il set mollando solo nel finale. Set concluso 25 a 19. Nel terzo parziale la compagine catalana ce l’ha messa tutta lottando fino alla fine, punto a punto andando vicina alla vittoria del set. Set concluso con la vittoria della US Ariete per 26 a 24. Degna di nota la prestazione della giovane banda Tommaso Smimmo che seppur schierato non nel suo ruolo abituale ha offerto una buona prestazione. La Web Project Sottorete deve rialzare la testa come afferma a fine gare il mister Guido: “ I miei ragazzi sono quelli del secondo e terzo set, purtroppo siamo a corto di uomini, ora con la partenza di Tommaso Smimmo avremo anche una banda in meno e insieme al brutto infortunio subito da Giardinelli la scorsa partita complica ancora di più la situazione. Dobbiamo assolutamente fare punti nella prossima gara contro la squadra di Mogoro nostra rivale nello scontro salvezza. Sarà un incontro importantissimo.” Così il giovane Tommaso Smimmo a fine gara: “Sono dispiaciuto per il risultato, era la mia ultima gara prima della partenza per impegni universitari, ci tenevo tantissimo. I miei compagni ce la possono fare, nel secondo e terzo set abbiamo fatto bene, la squadra deve ripartire da lì.” Prossimo impegno per la Web Project Sottorete fuori casa a Mogoro sabato 4 febbraio alle 20 contro la Pallavolo Mogoro. Come di consueto la diretta sarà trasmessa dalla pagina facebook della Polisportiva Sottorete.