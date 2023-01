ALGHERO CAPOLISTA SOLITARIA GRAZIE ALLA VITTORIA SUL CUS SASSARI

Nella ripresa il CUS Sassari prova a raddrizzarla ma le occasioni migliori capitano all’Alghero. Al 20’ Mereu ci prova dal limite dell’area ma la palla finisce poco sopra la traversa, mentre al 38’ è Caddeo ad andare vicinissimo al raddoppio, su azione da calcio d’angolo, mancando il guizzo vincente sul secondo palo. A cinque minuti dalla fine Fermina sfiora il primo gol in giallorosso, la palla accarezza il palo dopo un bel destro a giro. Finisce 1-0 per l’Alghero. Una vittoria pesantissima, che vale doppio considerando il risultato arrivato dal campo dell’Ittiri Sprint. Ora la squadra di mister Piras guida la classifica con tre punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice. Sabato 4 febbraio si torna in casa: al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia arriva l’Olmedo.

L’Alghero è capolista solitaria nel girone E di Prima Categoria grazie alla vittoria di misura sul campo del CUS Sassari e alla contemporanea sconfitta dell’Ittiri Sprint contro il Ploaghe 1994. È capitan Mereu a decidere il match giocato al Centro Universitario Sportivo. Partita molto contratta e che vive di poche fiammate. Una di queste, nel primo tempo, è quella che risulterà decisiva. Al 23’ capitan Mereu dalla bandierina disegna una parabola perfetta che si insacca alle spalle del portiere sassarese. Due minuti dopo il portiere giallorosso Frau è bravo in uscita su Virdis poi succede poco altro.