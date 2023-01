La capolista Fc Alghero in casa della Gymnasium





28 punti frutto di 9 vittorie e un pareggio con 33 gol realizzati e 4 subiti. La trasferta di questo sabato nasconde delle insidie e mister Zani chiama i giocatori ad una particolare concentrazione: “la Gymnasium ha dei buoni elementi e non possiamo permetterci il lusso di abbassare la guardia. Massima concentrazione anche perché dobbiamo fare i conti ancora con diverse assenze per infortunio e qualche dubbio che verrà sciolto soltanto all’ultimo minuto. Faremo la nostra solita partita e sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo come sempre”.

Obiettivo tre punti per la capolista FC Alghero che, sabato pomeriggio con inizio alle ore 15, affronterà la Gymnasium Sassari 2022, fuori casa, sul campo San Mauro di Usini. La formazione giallorossa arriva alla penultima giornata di andata del girone F di Terza Categoria forte dei 28 punti che la confermano in testa alla classifica sin dalla prima giornata di campionato. Un risultato frutto dell’ottimo lavoro svolto dall’allenatore Pippo Zani, da tutto lo staff tecnico, dai giocatori, dai collaboratori e dalla società del presidente Andrea Alessandrini.